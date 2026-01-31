Барков о «Спартаке»: «Гутик хорошо влился, забивает. Биро нужно больше брать игру на себя, лезть на ворота, а Коротких – больше бороться за шайбу»

Барков: Гутик хорошо влился, забивает.

И.о. тренера «Спартака » Александр Барков оценил игру хоккеистов в матче со СКА (4:0) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

— Как оцените дебют Биро?

— В целом хорошо, но ему нужно больше игровой практики, нужно больше брать игру на себя. В ответственные моменты он должен лезть на ворота, бросать по ним.

— У Коротких второй матч за «Спартак». Такое ощущение, что он еще не влился.

— Он быстрый, техничный парень. Ему нужно больше бороться за шайбу, попадать в эту борьбу, а не кататься на льду.

— Как оцените Князева?

— Оценки нормальные. Забили и не пропустили. Вторая игра у него в новой команде — это не просто заиграть на высоком уровне.

— Что можете сказать про игру Гутика?

— Он хорошо влился. По содержанию Даниил хорошо играет, уже забивает голы, — сказал Барков.