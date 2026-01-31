Тренер «Сочи» Михайлов о 2:5 с «Шанхаем»: «Мы делали много ошибок. Разницу определяет мастерство»

Тренер «Сочи» Михайлов о 2:5 с «Шанхаем»: мы делали много ошибок.

Тренер «Сочи » Дмитрий Михайлов оценил поражение от «Шанхая » (2:5) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

— Сложная игра. В таких ситуациях разницу определяет мастерство. У соперника получилось это сделать. Мы делали много ошибок. Такой результат.

— Чего не хватило?

— Как раз вот этой доли секунды в завершении передач. Разница в мастерстве.

— Пропускали дуплетами. Что случилось?

— Игру начали хорошо, там такое удаление было… Ритм теряется. Как получилось, так получилось.

— До этого вы были непобедимы как главный тренер в родном городе.

— Ни в коем случаем об этом не думаешь.

— Правда, что Самсонов заболел?

— Да, была температура, — сказал Михайлов.