60

Ларионов об Олимпиаде: «Без России праздник не совсем полноценный. Без наших ребят хоккей на самом высоком уровне не представляю»

Ларионов об Олимпиаде: большая потеря, что нет сборной России.

Главный тренер СКА Игорь Ларионов высказался о недопуске сборной России до Олимпиады-2026.

– Вы двукратный олимпийский чемпион. Предстоящие Олимпийские игры, к сожалению, проходят без России. Будете ли вы их смотреть? Тем более будет небольшой перерыв и удобный часовой пояс.

– Я очень сожалею. Говорил об этом публично, давал интервью большому изданию The Athletic. Не знаю, вышло оно или нет. Мне действительно очень жаль, что на Играх нашей команды, наших ребят не будет. Без них хоккей сегодня на самом высоком уровне я не представляю.

Это часть большой хоккейной семьи, которая должна была решить этот вопрос. Профсоюз игроков, лига – НХЛ – не знаю, проявили ли они слабость… Далеко зашел в ответе на ваш вопрос, но мне искренне жаль.

Конечно, я буду смотреть. Это интересно. Последний раз такое было в 2014 году в Сочи. Олимпиада – это всегда яркое событие. Хочется видеть хоккей, который привлекает хоккейных и не только специалистов. Игры – это всегда яркое событие.

Для меня большая потеря, что нет наших ребят, нашей команды. Но, с другой стороны, хочется видеть, какие направления, какие тенденции сейчас есть. Когда сильнейшие игроки мира играют друг против друга, сражаются за свои за свои страны, а за этим смотрит весь мир – это праздник. Хотя, на мой взгляд, этот праздник не совсем полноценный без нашей команды.

– Кого видите фаворитом Олимпиады?

– Предсказать что-то сложно. Это не плей-офф, где играют до четырех побед. Здесь одна игра может все решить – пара судейских ошибок, пара неудачных отскоков. Это может определить игру.

Все команды очень интересные, по составам тоже. Поэтому явного фаворита я бы не назвал, –  сказал Ларионов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт СКА
60 комментариев
Ну вы же считаете наше олимпийское золото "полноценным"? Без лучших игроков НХЛ. Или это другое?
Ответ FCB1991
Ну вы же считаете наше олимпийское золото "полноценным"? Без лучших игроков НХЛ. Или это другое?
Чуть лодку не перевернул. Осторожнее
Ответ FCB1991
Ну вы же считаете наше олимпийское золото "полноценным"? Без лучших игроков НХЛ. Или это другое?
Комментарий скрыт
Таким заявлениям надо дать время настояться. Помните как сразу после отстранения все «эксперты» надували щеки и говорили:
1) Они скоро приползут с извинениями и будут умолять вернуться
2) Весь мировой спорт обанкротится без российских спонсоров
3) Интерес к Олимпиадам держится исключительно на РФ-спортсменах
4) Скоро Игры БРИКС/Дружбы станут престижнее Олимпиады
5) Нам не нужны соревнования, где нас дискриминируют, лишают флага/гимна.

Прошло 4 года. И?
Ответ Боевой Бурят Путина
Таким заявлениям надо дать время настояться. Помните как сразу после отстранения все «эксперты» надували щеки и говорили: 1) Они скоро приползут с извинениями и будут умолять вернуться 2) Весь мировой спорт обанкротится без российских спонсоров 3) Интерес к Олимпиадам держится исключительно на РФ-спортсменах 4) Скоро Игры БРИКС/Дружбы станут престижнее Олимпиады 5) Нам не нужны соревнования, где нас дискриминируют, лишают флага/гимна. … Прошло 4 года. И?
Комментарий скрыт
Может станешь комментатором на время Игр? А СКА уж как-нибудь без тебя. Хуже всё равно некуда.
Ответ Shamarin
Может станешь комментатором на время Игр? А СКА уж как-нибудь без тебя. Хуже всё равно некуда.
Комментатором? Ээээ, бэээээ, мээээ
Ответ Tarry Stellartown
Комментатором? Ээээ, бэээээ, мээээ
.. перерыв)
Так он в отличие от Ротенберга и прочих не говорит же, что Россия сильнейшая и всё в таком духе.
Просто высказывает сожаление об отсутствии нашей сборной. В хоккее немного топ-сборных, всего 4-5, и отсутствие любой из них это заметная потеря. Вот и всё
Ответ Рамиль Кизимов
Так он в отличие от Ротенберга и прочих не говорит же, что Россия сильнейшая и всё в таком духе. Просто высказывает сожаление об отсутствии нашей сборной. В хоккее немного топ-сборных, всего 4-5, и отсутствие любой из них это заметная потеря. Вот и всё
Адекватно. Но это не сюда. Тут принято либо обличать, либо каяться.
Ответ помню джанашия
Адекватно. Но это не сюда. Тут принято либо обличать, либо каяться.
Да, сайт "русофильский"
Хоккей - это, пожалуй, единственный командный вид (я не только про зимние сейчас), где отсутствие сборной России действительно заметно. Хотя и в этих условиях турнир точно будет интересным.
Ответ oister19
Хоккей - это, пожалуй, единственный командный вид (я не только про зимние сейчас), где отсутствие сборной России действительно заметно. Хотя и в этих условиях турнир точно будет интересным.
Волейбол еще точно, командное фехтование, женский гандбол.
Ответ oister19
Хоккей - это, пожалуй, единственный командный вид (я не только про зимние сейчас), где отсутствие сборной России действительно заметно. Хотя и в этих условиях турнир точно будет интересным.
Если по всем видам спорта пройтись, то таковые найдутся, но вот игровые не так и сильно пострадают. Хоккей, волейбол, женский гандбол. Да и все, наверное
Хватит выдавать желаемое за действительное. За эти 4 года ни разу не слышал сожаления от мирового сообщества об отсутствии России на мировых спортивных форумах. Если только кулуарно. не думаю, что победители терзаются сомнениями о полноценности своих медалей, в отсутствии России.
Заметил, что когда человек выходит на пенсию, ему кажется что он был незаменим и без него сейчас все развалится. Но проходит время и он с удивлением замечает, что все продолжается прекрасно и без него. И о нем вспоминают все реже и реже. А потом вообще забывают, лишь изредка присылают открытку и талон на сахар.
Ответ Ekkart
Заметил, что когда человек выходит на пенсию, ему кажется что он был незаменим и без него сейчас все развалится. Но проходит время и он с удивлением замечает, что все продолжается прекрасно и без него. И о нем вспоминают все реже и реже. А потом вообще забывают, лишь изредка присылают открытку и талон на сахар.
Давно на пенсии?
А какими тогда считать олимпийские победы без игроков НХЛ? Неполноценными или это другое?
Когда в 2018 году наши выиграли , никто и не вспоминал про НХЛ, который не приехал на игры
Ответ Олег Попов
Когда в 2018 году наши выиграли , никто и не вспоминал про НХЛ, который не приехал на игры
Никто не вспоминал, только ты вспомнил.
А когда Канада до 1998 на ОИ приезжала в а бы каком составе игры были престижными:)
Когда мудохали 6-е канадские составы...
