Ларионов об Олимпиаде: «Без России праздник не совсем полноценный. Без наших ребят хоккей на самом высоком уровне не представляю»

Ларионов об Олимпиаде: большая потеря, что нет сборной России.

Главный тренер СКА Игорь Ларионов высказался о недопуске сборной России до Олимпиады-2026.

– Вы двукратный олимпийский чемпион. Предстоящие Олимпийские игры, к сожалению, проходят без России. Будете ли вы их смотреть? Тем более будет небольшой перерыв и удобный часовой пояс.

– Я очень сожалею. Говорил об этом публично, давал интервью большому изданию The Athletic. Не знаю, вышло оно или нет. Мне действительно очень жаль, что на Играх нашей команды, наших ребят не будет. Без них хоккей сегодня на самом высоком уровне я не представляю.

Это часть большой хоккейной семьи, которая должна была решить этот вопрос. Профсоюз игроков, лига – НХЛ – не знаю, проявили ли они слабость… Далеко зашел в ответе на ваш вопрос, но мне искренне жаль.

Конечно, я буду смотреть. Это интересно. Последний раз такое было в 2014 году в Сочи. Олимпиада – это всегда яркое событие. Хочется видеть хоккей, который привлекает хоккейных и не только специалистов. Игры – это всегда яркое событие.

Для меня большая потеря, что нет наших ребят, нашей команды. Но, с другой стороны, хочется видеть, какие направления, какие тенденции сейчас есть. Когда сильнейшие игроки мира играют друг против друга, сражаются за свои за свои страны, а за этим смотрит весь мир – это праздник. Хотя, на мой взгляд, этот праздник не совсем полноценный без нашей команды.

– Кого видите фаворитом Олимпиады?

– Предсказать что-то сложно. Это не плей-офф, где играют до четырех побед. Здесь одна игра может все решить – пара судейских ошибок, пара неудачных отскоков. Это может определить игру.

Все команды очень интересные, по составам тоже. Поэтому явного фаворита я бы не назвал, – сказал Ларионов.