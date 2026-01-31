Лав о 5:2 с «Сочи»: «Ребята провели работу над ошибками. Понравился фокус на игре и самоотдача хоккеистов. Я очень доволен»

Митч Лав высказался об игре «Шанхая» против «Сочи».

Главный тренер «Шанхая» Митч Лав высказался об игре команды в матче против «Сочи» (5:2).

– Очень понравилось, как ребята провели работу над ошибками. Понравился фокус на игре и самоотдача игроков. Очень доволен сегодняшней игрой.

– [Владимир] Кузнецов появился и оформил дубль. Это ваше чутье?

– Все еще стараюсь узнавать и понять роли игроков. Позиция, на которой сыграл Кузнецов, была в ротации. Он воспользовался всеми своими шансами, это был особенный матч для него.

– Какие ощущения от игры Рендулича?

– Он сегодня был одним из лучших игроков. Были очень хорошие моменты по игре.

– Первая домашняя победа. Есть какие‑то чувства?

– Любая победа чувствуется по-особенному. Сегодня я очень доволен самоотдачей ребят и тем, как они сыграли.

– После одной победы в КХЛ вас пригласили на Матч звезд. Понимаете цену победы в лиге?

– Для меня это очень большая честь – представлять команду на Матче звезд, узнать города в России. Я очень рад быть на Матче звезд.

– От кого вы ждете лидерства в плане набора очков или в раздевалке?

– Как в любой команде, у нас есть капитан и несколько лидеров, которые помогают доносить тренерские задачи. У нас есть ребята с большим опытом. У нас хорошая лидерская группа.

– Как ваши взаимодействия с Алексеем Ковалевым?

– Ковалев, когда играл, был очень умным игроком. Мне не приходится говорить ему много. Я вижу работу, вижу, как большинство улучшается, – сказал Лав.