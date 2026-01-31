  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Лав о 5:2 с «Сочи»: «Ребята провели работу над ошибками. Понравился фокус на игре и самоотдача хоккеистов. Я очень доволен»
0

Лав о 5:2 с «Сочи»: «Ребята провели работу над ошибками. Понравился фокус на игре и самоотдача хоккеистов. Я очень доволен»

Митч Лав высказался об игре «Шанхая» против «Сочи».

Главный тренер «Шанхая» Митч Лав высказался об игре команды в матче против «Сочи» (5:2).

– Очень понравилось, как ребята провели работу над ошибками. Понравился фокус на игре и самоотдача игроков. Очень доволен сегодняшней игрой.

– [Владимир] Кузнецов появился и оформил дубль. Это ваше чутье?

– Все еще стараюсь узнавать и понять роли игроков. Позиция, на которой сыграл Кузнецов, была в ротации. Он воспользовался всеми своими шансами, это был особенный матч для него.

– Какие ощущения от игры Рендулича?

– Он сегодня был одним из лучших игроков. Были очень хорошие моменты по игре.

– Первая домашняя победа. Есть какие‑то чувства?

– Любая победа чувствуется по-особенному. Сегодня я очень доволен самоотдачей ребят и тем, как они сыграли.

– После одной победы в КХЛ вас пригласили на Матч звезд. Понимаете цену победы в лиге?

– Для меня это очень большая честь – представлять команду на Матче звезд, узнать города в России. Я очень рад быть на Матче звезд.

– От кого вы ждете лидерства в плане набора очков или в раздевалке?

– Как в любой команде, у нас есть капитан и несколько лидеров, которые помогают доносить тренерские задачи. У нас есть ребята с большим опытом. У нас хорошая лидерская группа.

– Как ваши взаимодействия с Алексеем Ковалевым?

– Ковалев, когда играл, был очень умным игроком. Мне не приходится говорить ему много. Я вижу работу, вижу, как большинство улучшается, – сказал Лав.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
logoШанхай Дрэгонс
logoКХЛ
logoМитч Лав
logoСочи
logoМатч ТВ
logoМатч звезд КХЛ
logoВладимир Кузнецов
logoАлексей Ковалев
logoБорна Рендулич
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Бурмистров о «Бентли»: «Мечта детства. Бензинчика чуть больше кушает, чем большинство автомобилей – 632 лошади. Но ничего критичного. После нее успокоился в плане машин»
30 января, 11:01
Тренер «Шанхая» Лав приглашен на Матч звезд. Он 8 дней работает в КХЛ
30 января, 09:35
Тренер «Шанхая» Лав об 1:2 с «Сочи»: «Не совсем были готовы сыграть с самого начала. Получили большое количество удалений. В этом есть и моя вина»
30 января, 01:37
Рекомендуем
Главные новости
НХЛ. «Вашингтон» сыграет с «Филадельфией», «Тампа» против «Баффало», «Айлендерс» примут «Питтсбург», «Эдмонтон» встретится с «Торонто»
вчера, 22:55
«Клюшку с автографом Овечкина получил прямо из его рук – это было незабываемо». Истории хоккеистов КХЛ
вчера, 22:00Спецпроект
Никитин об Олимпиаде: «Хоккей в основном в записи смотрю. Это спокойнее и без эмоций, не переживаешь. Тройка фаворитов понятна – Канада, США и Швеция»
вчера, 21:59
Пономарев об «Авангарде»: «Мы – наш главный соперник. Ощущение, что у нас есть альтер эго «Алик», он проявляется и игра идет наперекосяк»
вчера, 21:24
Ларионов о 4:3 с «Динамо» Минск: «СКА нужна была самоотдача, взаимовыручка, характер. Надеюсь, мы на правильном пути. Эта победа дает уверенность каждому игроку, что завтра будет другой день»
вчера, 21:13
Ги Буше: «Проблема «Авангарда» в том, что против лидеров мы полностью заряжены, а в матчах против тех, кто ниже, иногда отходим от своей игры. Стараемся это исправить через работу»
вчера, 20:48
Василевский о прозвище Большой кот: «Я люблю кошек, я большой. Джирарди и Коберн начали называть меня так, и прозвище прижилось. Мне оно нравится»
вчера, 20:41
Ларионов о прерванной серии из 7 поражений: «Попадаешь в эмоциональную яму, когда должен найти силы, подход к каждому игроку. Рад, что последние 2 матча провели на хорошем уровне»
вчера, 20:22
Сирелли пропустит Олимпиаду-2026 из-за травмы, Беннетт заменит его в сборной Канады
вчера, 20:11
Никитин об игре ЦСКА: «Рано говорить, что у нас рост команды. По шажочкам парни учатся выигрывать матчи, которые тяжело складываются»
вчера, 19:53
Ко всем новостям
Последние новости
Ги Буше: «Маклауд прогрессирует от матча к матчу. Он был вдохновляющим примером для партнеров в игре с «Шанхаем», классно отрабатывает и в обороне, и в атаке»
вчера, 21:48
Тренер «Сочи» Михайлов об 1:3 от ЦСКА: «Играли с душой, создавали моменты. По самоотдаче и содержанию к ребятам вопросов нет»
вчера, 21:37
Квартальнов о поражениях «Динамо» Минск: «Где-то мы что-то проспали, январь – не в нашу пользу. Всем линиям нужно было добавлять. Но через работу выберемся»
вчера, 20:58
Сушинский об ОИ: «Золотые медали возьмут либо канадцы, либо американцы, либо шведы, либо чехи, либо финны. Стандартный список, других серьезных претендентов не вижу»
вчера, 19:10
Миллер о Кубке Гагарина: «У «Ак Барса» хорошие шансы, классный состав, каждая пятерка опасна. Наша главная сила – не пропускаем много. Весь сезон держим определенную планку»
вчера, 18:46
Десятков о 2:3: «Гол «Металлурга» в свои ворота вселил в ребят кураж, раскрепостил. Но нельзя столько удаляться с соперником, который претендует минимум на финал Кубка Гагарина»
вчера, 18:35
Демченко пропустил 3 шайбы к 27-й минуте матча со СКА и был заменен на Фукале
вчера, 17:41
Рябыкин о Козлове во главе «Динамо»: «Слава был авторитетным игроком. Сомневаюсь, что ему может не хватить опыта. Он много лет был помощником, из него получится хороший главный тренер»
вчера, 17:33
Генменеджер «Ак Барса»: «Видим в Арефьеве большую перспективу. Считаем, что при правильном развитии он станет одним из ведущих вратарей КХЛ»
вчера, 16:58
Митчелл Миллер: «НХЛ остается мечтой, мне хотелось бы поиграть в Америке. Но пока я в «Ак Барсе», буду делать все, чтобы выиграть Кубок Гагарина»
вчера, 16:16
Рекомендуем