Павел Десятков: «Грэйовак и Юрчо плохо сыграли прошлый матч. Их мастерство не приносит тех дивидендов, которых мы ждем»

Павел Десятков: от Грэйовака и Юрчо ждем большего.

Главный тренер «Лады» Павел Десятков высказался о поражении от «Локомотива » со счетом 1:3.

– Соперник мастеровитее, более опытный, но мы приложили все силы сегодня, чтобы навязать борьбу. И навязывали, третий гол стал ключевым и переломным по психологии и ходу игры. Если бы не он, концовка была бы более напряженной.

– Почему не играли Грэйовак и Юрчо?

– Плохо сыграли прошлый матч. Червоненко и Романов , которые играли вместо них, выполнили свою задачу, роль четвертого звена. Справлялись, могли сыграть более агрессивно, но свою работу все равно выполнили.

От Грэйовака и Юрчо ждем большего, они тут для другого находятся. Их мастерство не приносит тех дивидендов, которых мы ждем, – сказал Десятков.