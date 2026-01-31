Ларионов о Голдобине: «Никогда не хочется лишать игрока шанса. Ты ждешь 20, 40 матчей, терпишь, ожидаешь какой-то отдачи, огня. Он проигрывает конкуренцию ребятам, которые хотят больше»

Ларионов о Голдобине: он проигрывает конкуренцию.

Главный тренер СКА Игорь Ларионов заявил, что форвард Николай Голдобин проигрывает конкуренцию.

30 января СКА проиграл «Спартаку » со счетом 0:4.

– Почему сегодня отсутствовал Голдобин? Говорят, что он даже на выезд не отправился.

– Здесь вопрос отношения к делу. И это не первый раз. Никогда не хочется лишать игрока шанса. Ты ждешь, ты терпишь. Ждешь 20 матчей, ждешь 30, ждешь 40, ждешь 50 матчей. И ты ожидаешь все-таки какой-то отдачи, какого-то огня.

Причем ты ожидаешь этого и на тренировках. На данный момент он просто проигрывает конкуренцию тем ребятам, которые хотят больше, – сказал Ларионов.

В активе Голдобина 26 (10+16) очков в 40 матчах сезона.