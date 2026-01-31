  • Спортс
  Ларионов о Голдобине: «Никогда не хочется лишать игрока шанса. Ты ждешь 20, 40 матчей, терпишь, ожидаешь какой-то отдачи, огня. Он проигрывает конкуренцию ребятам, которые хотят больше»
Главный тренер СКА Игорь Ларионов заявил, что форвард Николай Голдобин проигрывает конкуренцию.

30 января СКА проиграл «Спартаку» со счетом 0:4.

– Почему сегодня отсутствовал Голдобин? Говорят, что он даже на выезд не отправился.

– Здесь вопрос отношения к делу. И это не первый раз. Никогда не хочется лишать игрока шанса. Ты ждешь, ты терпишь. Ждешь 20 матчей, ждешь 30, ждешь 40, ждешь 50 матчей. И ты ожидаешь все-таки какой-то отдачи, какого-то огня.

Причем ты ожидаешь этого и на тренировках. На данный момент он просто проигрывает конкуренцию тем ребятам, которые хотят больше, – сказал Ларионов.

В активе Голдобина 26 (10+16) очков в 40 матчах сезона.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт СКА
Как же Ларионов достал если честно. К сыночке то претензий нет? Ни тренировать не может, ни игру поставить нормальную. Так еще и игроков которые очки набирают гнобит. Если ты не видишь огня, отдачи от Голдобина, отпустил бы его в дедлайн.
Как же Ларионов достал если честно. К сыночке то претензий нет? Ни тренировать не может, ни игру поставить нормальную. Так еще и игроков которые очки набирают гнобит. Если ты не видишь огня, отдачи от Голдобина, отпустил бы его в дедлайн.
Был бы спрос, то и отпустил бы явно...
Был бы спрос, то и отпустил бы явно...
Ну Спронга и Кузнецова же кто-то взял. И Голдобина бы подобрали, да хоть тот же Амур с Адмиралом, Нефтехимик возможно, или даже Салават. Уверен, что забрали бы.
Агентские игры Ларика обернулись провалом. Локтионов уже в Сибири, Колясик присел. Тренировать не мешки ворочить
Хотят больше и сливают 6 матчей подряд
Хотят больше и сливают 6 матчей подряд
Единственное, что сейчас хотят игроки - нормального тренера
Тренеры тоже иногда проигрывают конкуренцию. Горим 0:3, а ты как мороженый судак, ноль эмоций. Игроки это чувствуют. Барбарисыч ещё тот физручелло, но он иногда переворачивал игры, всего лишь зажигая на скамейке.
с таким подходом ещё пару матчей и в составе только Лари-младший останется
Мы тоже ждем, надеемся на вас, вот-вот что-то изменится, но все бесполезно. Вы не хотите меняться, значит надо менять вас. Нет незаменимых, есть вовремя незаменённые.
Ну как ребята хотят больше все видят уже шесть матчей подряд , ребята по моему нормального тренера хотят.
Зачем напрягаться, если и так неплохо кормят ...
Думал, что ума у него больше. А он только на игроков всё сваливает.
