Барков-старший о 4:0 со СКА: «В формате «5 на 5» хорошо контролировали ход игры. Дисциплина была на должном уровне, план ребята выполняли»

Барков-старший о 4:0 со СКА: дисциплина была на должном уровне.

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Александр Барков-старший высказался о матче против СКА (4:0).

Главный тренер клуба Алексей Жамнов пропустил игру по медицинским причинам.

– Со стороны показалось, что победа над СКА была намного увереннее, чем над «Ладой».

– Согласен. В формате «пять на пять» мы хорошо контролировали ход игры. Дисциплина была на должном уровне, план ребята выполняли. Мы не отходим от игры, которая всегда у «Спартака ». Ребята выполнили то, что планировали.

– Пять нападающих в большинстве. Что это было?

– В какой-то момент мы решили попробовать так сыграть. Многие так играют. Пока эта схема будет давать результат, будем ее использовать.

– В третьем периоде СКА перехватил инициативу. Как команда с этим справилась?

– Не сказал бы, что соперник перехватил инициативу. Там было две минуты меньшинства у нас. Им нужно было отыгрываться. Они рвались вперед, мы перекрывали этот порыв. В их зоне мы их часто закрывали.

– Будете смотреть Олимпийские игры? Кого считаете фаворитом на этом турнире?

– Не задумывался над этим. Пока я здесь, концентрируюсь на том, что у нас важная игра послезавтра, – сказал Барков-старший.