  • Томас Мюллер: «Хоккей заслуживает восхищения. Он смотрится немного хаотично, не вижу всех рикошетов. Но теперь я лучше понимаю игру. У меня есть абонемент на игры «Ванкувера»
Томас Мюллер рассказал об увлечении хоккеем.

Полузащитник «Ванкувер Уайткэпс» Томас Мюллер высказался о своем увлечении хоккеем.

Футболист также рассказал, что владеет сезонным абонементом на матчи клуба НХЛ «Ванкувер Кэнакс». Команда идет на последнем месте в таблице Западной конференции.

«У меня есть сезонный абонемент, но должен сказать, что сейчас дела идут не очень хорошо. Когда я еще был там, примерно в конце ноября, «Кэнакс» решили начать перестройку, потому что сезон был совсем не успешным.

Мы мало выигрывали. Конечно, когда у тебя есть сезонный абонемент, ты чувствуешь себя частью команды.

У меня всегда была хорошая связь с хоккеем благодаря моему школьному другу, дедушке, бывшему хоккеисту Томасу Оппенгеймеру, другим друзьям. Но я всегда говорил себе, что хоккей смотрится немного хаотично, никогда по-настоящему не видно всех рикошетов. Это правда, но теперь я лучше понимаю игру.

И теперь у меня есть хорошее место на играх «Ванкувер Кэнакс», и у меня действительно складывается впечатление, что с точки зрения сложности и того, что эти ребята могут время от времени вытворять на льду, этот вид спорта заслуживает восхищения», – сказал бывший футболист «Баварии».

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Sky Sport
Томас, ну что делать, нужно надеть коньки, взять клюшку и пойти искать свободное пространство на площадке💪🏻
Ответ Михо
Томас, ну что делать, нужно надеть коньки, взять клюшку и пойти искать свободное пространство на площадке💪🏻
Тем более Ванкувер нынче настолько днищенский, что Мюллер бы там первую тройку центрил
В Ванкувере вся команда двигается хаотично, тебя ждёт много боли.
Ответ Биомеханоид
В Ванкувере вся команда двигается хаотично, тебя ждёт много боли.
🤣🤣🤣👏👏👏
Ответ Биомеханоид
В Ванкувере вся команда двигается хаотично, тебя ждёт много боли.
Он будет глором, будет болеть за победителей)
Это ты Буре не застал
Ответ Spaten
Это ты Буре не застал
Обзоры пусть смотрит!🤣👏
Дефлекты, редиректы, это да.))
Надо в "горн" Косаткам "Их Вилль" ставить. Это прям сейчас мотивационный гимн для Рузиков . И когда ещё команда повторит свои локальные успехи, и снова зарубится в финале как те же Уайткэпс, трудно сказать. Им сейчас нужен такой коллективный Раумдойтер, эквивалентный интеллекту распавшегося ядра ЭП40+КХ.)
Но вообще Хоккей с Футболом наверное рядом идут, как по зрелищности, так и по эмоциональности, только что в определенном разрезе скорости (не)много отличаются.)
Как же не хватает этого добряка в Баварии
Из чего следует, что игроки Ванкувера, ставшие футболистами только потому, что не получили профессиональных контрактов в хоккейной команде, приобщили Мюллера к хоккею.
Так повторы смотри🤣👏
