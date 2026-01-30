Томас Мюллер: «Хоккей заслуживает восхищения. Он смотрится немного хаотично, не вижу всех рикошетов. Но теперь я лучше понимаю игру. У меня есть абонемент на игры «Ванкувера»

Томас Мюллер рассказал об увлечении хоккеем.

Полузащитник «Ванкувер Уайткэпс» Томас Мюллер высказался о своем увлечении хоккеем.

Футболист также рассказал, что владеет сезонным абонементом на матчи клуба НХЛ «Ванкувер Кэнакс». Команда идет на последнем месте в таблице Западной конференции.

«У меня есть сезонный абонемент, но должен сказать, что сейчас дела идут не очень хорошо. Когда я еще был там, примерно в конце ноября, «Кэнакс» решили начать перестройку, потому что сезон был совсем не успешным.

Мы мало выигрывали. Конечно, когда у тебя есть сезонный абонемент, ты чувствуешь себя частью команды.

У меня всегда была хорошая связь с хоккеем благодаря моему школьному другу, дедушке, бывшему хоккеисту Томасу Оппенгеймеру, другим друзьям. Но я всегда говорил себе, что хоккей смотрится немного хаотично, никогда по-настоящему не видно всех рикошетов. Это правда, но теперь я лучше понимаю игру.

И теперь у меня есть хорошее место на играх «Ванкувер Кэнакс», и у меня действительно складывается впечатление, что с точки зрения сложности и того, что эти ребята могут время от времени вытворять на льду, этот вид спорта заслуживает восхищения», – сказал бывший футболист «Баварии».