  • Ларионов о 0:4 от «Спартака»: «СКА не хватило кислорода и бензина. Опытные ребята должны вести команду за собой. Сказал в раздевалке: «Либо будем вместе тонуть, либо вместе выбираться»
74

Главный тренер СКА Игорь Ларионов высказался об игре команды в матче Фонбет чемпионата КХЛ против «Спартака» (0:4).

СКА потерпел 6-е поражение подряд и идет 8-м на Западе с 53 очками в 49 играх.

– Разница в счете – это разница в игре в неравных составах. «Спартак» реализовал большинство, а мы не сумели приблизиться к сопернику в этом компоненте. «Спартак» играл строго в обороне, а нам просто не хватило кислорода и бензина. Без заброшенных шайб очень трудно выиграть игру. В этом и вся разница.

В таких матчах нам не хватает хладнокровия, уверенности. У нас выбыл Михаил Воробьев, который здорово играет в большинстве, от Николая Голдобина мы хотим большего.

– Были удаления из-за ошибок опытных игроков. Как с ними разбираться?

– Когда команда проходит через сложные этапы, всегда нужно опираться на опыт, спокойствие людей, которые прошли большую карьеру. Ты ожидаешь, что именно они наладят игру, дадут уверенность ребятам помоложе. По ряду причин мы этого не получаем.

Опытные ребята в сложных ситуациях должны вести команду за собой. В раздевалке я сказал: «Либо мы будем вместе тонуть, либо будем вместе выбираться». Большую роль играет костяк. Мы, тренеры, готовы помочь найти ключи, которые дадут какой-то всплеск. Это рано или поздно случится, но спонтанно так не происходит, – сказал Ларионов. 

СКА повторил антирекорд клуба по длительности серии поражений в КХЛ – 6 игр. Команда Ларионова – 8-я на Западе

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
Опять короче Голдобин виноват.Всегда все виноваты,но не тренер.
Ответ el shaarawy92
Опять короче Голдобин виноват.Всегда все виноваты,но не тренер.
У них чемпионские перстни НХЛ есть ? Ну вот и всё. Да и Боуман про вот это все говорил. И ягодки они есть забывают
Ответ el shaarawy92
Опять короче Голдобин виноват.Всегда все виноваты,но не тренер.
Да не это же классика питерских тренеров Ска стандартно проиграли из за самолетных ног
Выбираться СКА будет уже с Тамбиевым.
Ларионов без Козырева вообще ничего особенного в плане результатов, даже ещё показательнее, где сейчас Торпедо находится с Исаковым.
Ну хоть спасибо Ларионову, что четыре раза порадовал болельщиков Спартака в этом сезоне. Я доволен. 😁
Ответ EAST_29
Выбираться СКА будет уже с Тамбиевым. Ларионов без Козырева вообще ничего особенного в плане результатов, даже ещё показательнее, где сейчас Торпедо находится с Исаковым. Ну хоть спасибо Ларионову, что четыре раза порадовал болельщиков Спартака в этом сезоне. Я доволен. 😁
И 4 раза болельщиков Торпедо) Ваше здоровье!)
Я ему говорю насморк у меня,а он ныряй, пасть порву
Ответ МолотПермь
Я ему говорю насморк у меня,а он ныряй, пасть порву
Доцент бы заставил…
"Либо будем вместе тонуть, либо вместе выбираться —
потому что одиночное спасение всегда подозрительно похоже на бегство.
Вода поднимается не спрашивая, кто прав, а кто устал,
и единственное, что сохраняет человеческий облик, — это выбранная солидарность.
В такие моменты выясняется: нас связывает не глубина, а взаимная ответственность.
И тогда страх перестаёт быть частным делом,
он становится общим знанием, не требующим оправданий.
Мы учимся держаться не за иллюзии, а друг за друга,
понимая, что спасение — не точка назначения, а способ движения.
И если уж выбирать судьбу, то ту, где рука в руке важнее берега" - сказал Игорь Ларионов.

В раздевалке кто то зевнул, кто то усмехнулся, кто то искал в телефоне долгожданную хоккейную новость. Раздались жидкие аплодисменты.
Ответ tikhaya bay
"Либо будем вместе тонуть, либо вместе выбираться — потому что одиночное спасение всегда подозрительно похоже на бегство. Вода поднимается не спрашивая, кто прав, а кто устал, и единственное, что сохраняет человеческий облик, — это выбранная солидарность. В такие моменты выясняется: нас связывает не глубина, а взаимная ответственность. И тогда страх перестаёт быть частным делом, он становится общим знанием, не требующим оправданий. Мы учимся держаться не за иллюзии, а друг за друга, понимая, что спасение — не точка назначения, а способ движения. И если уж выбирать судьбу, то ту, где рука в руке важнее берега" - сказал Игорь Ларионов. В раздевалке кто то зевнул, кто то усмехнулся, кто то искал в телефоне долгожданную хоккейную новость. Раздались жидкие аплодисменты.
И ещё добавил, если бы мне бог дал прожить новую жизнь,я бы прожил её в Панксатоуне ,согретый теплом сердец его жителей
Почему он ещё не уволен?
Когда он станет бизнес коучем куплю билет даже, как же нужно ссать в уши что столько лет Тебя реально считали тренером.
В Питере на тренерском мостике если не самозванец то винодел. Пора уже настоящего тренера подписывать.
Это зрелищный хоккей, в двух играх 10-0.
Ответ Сидни Кросби 2
Это зрелищный хоккей, в двух играх 10-0.
Могли выиграть все игры, были другие планы, не хватило фокуса, страсти, отдачи, игровой этики. И соперники вероломно забивают в большинстве и из автобуса.
Если не получается пусть напишет письмо в ОГОНЁК, а писать письма он хорошо умеет
Тонуть конечно.
И как же им повезло, что на запад отправили Ладу без движка, а не Ак Барс. А то бы до свидания
все больше склоняюсь к мысли, что все успехи ларионова, как тренера, это былая слава, связи и КОЗЫРЕВ
