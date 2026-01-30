Ларионов о 0:4 от «Спартака»: «СКА не хватило кислорода и бензина. Опытные ребята должны вести команду за собой. Сказал в раздевалке: «Либо будем вместе тонуть, либо вместе выбираться»

Ларионов о 0:4 от «Спартака»: СКА не хватило кислорода и бензина.

Главный тренер СКА Игорь Ларионов высказался об игре команды в матче Фонбет чемпионата КХЛ против «Спартака » (0:4).

СКА потерпел 6-е поражение подряд и идет 8-м на Западе с 53 очками в 49 играх.

– Разница в счете – это разница в игре в неравных составах. «Спартак» реализовал большинство, а мы не сумели приблизиться к сопернику в этом компоненте. «Спартак» играл строго в обороне, а нам просто не хватило кислорода и бензина. Без заброшенных шайб очень трудно выиграть игру. В этом и вся разница.

В таких матчах нам не хватает хладнокровия, уверенности. У нас выбыл Михаил Воробьев , который здорово играет в большинстве, от Николая Голдобина мы хотим большего.

– Были удаления из-за ошибок опытных игроков. Как с ними разбираться?

– Когда команда проходит через сложные этапы, всегда нужно опираться на опыт, спокойствие людей, которые прошли большую карьеру. Ты ожидаешь, что именно они наладят игру, дадут уверенность ребятам помоложе. По ряду причин мы этого не получаем.

Опытные ребята в сложных ситуациях должны вести команду за собой. В раздевалке я сказал: «Либо мы будем вместе тонуть, либо будем вместе выбираться». Большую роль играет костяк. Мы, тренеры, готовы помочь найти ключи, которые дадут какой-то всплеск. Это рано или поздно случится, но спонтанно так не происходит, – сказал Ларионов.

