  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Вячеслав Козлов после 2:3 от «Северстали»: «Перестало работать большинство, лидеров не видно, каждый матч кто-то ошибается. Пока у «Динамо» не получается играть все 60 минут»
34

Вячеслав Козлов после 2:3 от «Северстали»: «Перестало работать большинство, лидеров не видно, каждый матч кто-то ошибается. Пока у «Динамо» не получается играть все 60 минут»

Вячеслав Козлов высказался об игре «Динамо».

Главный тренер «Динамо» Вячеслав Козлов высказался об игре команды в матче против «Северстали» (2:3).

«Динамо» проиграло 10 из 13 последних матчей. Команда Козлова идет 7-й на Западе с 60 баллами в 52 играх.

«Северсталь» отыгралась с 0:2 по ходу матча.

– Очень обидное поражение. Мы который матч хорошо начинаем, ведем по счету, но на определенном этапе теряем концентрацию, нас закрывают в зоне, начинаются неправильные смены. Особенно во втором периоде мы даем сопернику шанс вернуться в игру. Поэтому такой результат.

Это очень сильно удручает. Перестало работать большинство, нужно что-то менять. И не видно лидеров, каждую игру кто-то ошибается. Пока у нас не получается играть все 60 минут. 

– Нет ли ощущения, что московское «Динамо» в этой длинной неудачной серии играет до первой ошибки? Удаление или пропущенный гол – и команда выключается из игры. Страдает физическое состояние или характер?

– Наверное, у нас и физическое состояние не очень хорошее – мы не можем играть все 60 минут на определенных скоростях, и психология сказывается. Мы начинаем паниковать. Хотя все ребята опытные. Мы не можем понять отчего это идет – уже которую игру так происходит. Может быть, это от большого желания. И из-за этого идут ошибки. 

– Вы пытались разводить первое звено по разным сочетаниям. Сейчас вы сказали, что нужно менять большинство. Нет ли мыслей о том, что нужно разбить первую бригаду? У них уже даже не получается войти в зону, не говоря о создании чего-то опасного. 

– Пока у нас нет людей на две бригады. Будут игроки, и мы будем думать, как это менять. 

– Сейчас молодежная команда выиграла десять игр подряд. Кого-то из них планируете подтягивать?

– Пока никого не планируем. Мы просто наблюдаем. У нас есть еще Даниил Прохоров и Артем Чернов в ВХЛ. Сегодня планировали поставить Даниила Давыдова, но у него поднялась температура. 

– А где тогда искать резервы, о которых вы говорили?

– Лидеры должны начать вытаскивать из себя. Будем из них вытаскивать, они должны решать исход матча.  

– Впереди один матч с «Авангардом», а после – неделя без игр. Так получилось, что спад команды начался после прошлой паузы. Планируете ли в эту паузу перестроить план подготовки?

– Да, у нас есть план. Постараемся выправить ситуацию. До плей-офф еще есть время. Будем надеяться, что пауза нам поможет, – сказал Козлов.

«Северсталь» отыгралась с 0:2 и победила «Динамо». Команда Козлова проиграла 10 из 13 последних матчей и идет 7-й на Западе

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Динамо»
logoДинамо Москва
logoСеверсталь
logoАртем Чернов
logoВХЛ
logoКХЛ
logoДаниил Прохоров
logoДаниил Давыдов
logoВячеслав Козлов
34 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Да просто хороший игрок - не значит хороший тренер.Что ученик Скатти Боумэна,что этот потверждают слова.

А то,ну играл в НХЛ - будешь тренером !
Ответ el shaarawy92
Да просто хороший игрок - не значит хороший тренер.Что ученик Скатти Боумэна,что этот потверждают слова. А то,ну играл в НХЛ - будешь тренером !
Ну тот же Фёдоров вроде нормально тренером поработал, не?
Ответ Vir_Cotto
Ну тот же Фёдоров вроде нормально тренером поработал, не?
Федоров умница, что игрок, на нем эта русская пятерка по словам Скотти Боумэна и держалась, что тренер , пришел в ЦСКА после Никитина резких перемен делать в первый сезон не стал, во втором спокойно ушел от прагматизма Никитина , сделал точечные усиления и два кубка в кармане, взял бы и третий , но зажравшиеся лидеры ЦСКА видимо решили обыграть всех в полноги, мол шапками закидаем, отсюда и проигрыш.
Вяч.Козлов тоже долго играл в Детройте , но славы Федорова конечно не добился.
Слепые в руководстве?)) Где-то сейчас хохочет один Кудашов)))
Ответ Ilovethisgame77
Слепые в руководстве?)) Где-то сейчас хохочет один Кудашов)))
Особенно четыре плей-оффа подряд хохотал.
Ответ Вольфсбург
Особенно четыре плей-оффа подряд хохотал.
Кудашев в прошлом сезоне в третьем раунде играл, в этом очень вряд ли и первый пройдут. Вот в чем разница.
Вот вроде бы чел был в команде, всё видел. Но у Кудашёва получалось бодрить команду в перерывах, настраивать на работу, а у Козлова - нет...
Ответ Олег В.
Вот вроде бы чел был в команде, всё видел. Но у Кудашёва получалось бодрить команду в перерывах, настраивать на работу, а у Козлова - нет...
По Козлову это видно что он мямля. Кудашев особенно бодрил в третьих таймах, хлопая глазами. Один безтрофейник, а этот ещё хуже. Витолиншь-2
Ответ Вольфсбург
По Козлову это видно что он мямля. Кудашев особенно бодрил в третьих таймах, хлопая глазами. Один безтрофейник, а этот ещё хуже. Витолиншь-2
По Знарку скучаете?
Или по Биллу?
;)
На выезде в Нижнекамске в одном из баров были замечены бухающими Гусь, Слеп и Дер… тебя никто в команде ни во что не ставит, ребята живут в кайф и думают, как подписаться на следующий сезон…Слава, спасибо за команду, так быстро ее еще никто не разваливал
Ответ Doronya
На выезде в Нижнекамске в одном из баров были замечены бухающими Гусь, Слеп и Дер… тебя никто в команде ни во что не ставит, ребята живут в кайф и думают, как подписаться на следующий сезон…Слава, спасибо за команду, так быстро ее еще никто не разваливал
На следующий сезон их никто не подпишет,толку от них ноль.
"теряем концентрацию", "нас закрывают в зоне", "начинаются неправильные смены", "перестало работать большинство".
С составом - беда, но никого из ВХЛ поднимать не планируют, зато ждут, что "лидеры должны начать вытаскивать из себя".

Вот где во всех этих комментариях ТШ и лично ГТ? Нет его, от слова "совсем".
Всякое видел за время "боления" за "Динамо", но такого отвратного сезона ещё видеть не доводилось. И не в проигрышах дело, а вот в этой беззубости, когда все глаголы - в страдательном залоге.
Ответ Sergey Glebov
"теряем концентрацию", "нас закрывают в зоне", "начинаются неправильные смены", "перестало работать большинство". С составом - беда, но никого из ВХЛ поднимать не планируют, зато ждут, что "лидеры должны начать вытаскивать из себя". Вот где во всех этих комментариях ТШ и лично ГТ? Нет его, от слова "совсем". Всякое видел за время "боления" за "Динамо", но такого отвратного сезона ещё видеть не доводилось. И не в проигрышах дело, а вот в этой беззубости, когда все глаголы - в страдательном залоге.
Видимо недавно болеть начал. В. Воробьев полнейший провал, Х. Витолиншь тоже самое, замыкает тройку В.Козлов.
Ответ Sergey Glebov
"теряем концентрацию", "нас закрывают в зоне", "начинаются неправильные смены", "перестало работать большинство". С составом - беда, но никого из ВХЛ поднимать не планируют, зато ждут, что "лидеры должны начать вытаскивать из себя". Вот где во всех этих комментариях ТШ и лично ГТ? Нет его, от слова "совсем". Всякое видел за время "боления" за "Динамо", но такого отвратного сезона ещё видеть не доводилось. И не в проигрышах дело, а вот в этой беззубости, когда все глаголы - в страдательном залоге.
Ну неужели сезон 17/18, когда не вышли в ПО, был лучше?
А Северсталь хороши!)
козлов, вали уже. а, и кто там рулит клубом?! тоже - на выход
Что не ответ, то нелепость. Какая там игра была в 1 периоде? Он, вообще, на площадку смотрел? Или, только, на табло? Может, ему на трибуну сесть? Чтобы хоть что-то разглядеть? Все эти вопросы, по психологии, физике, большинству, это чьи вопросы? Васи Пупкина? Какой Давыдов? Вместо кого? Ну, чтобы усилить?
Видимо любимый счёт у Козлова в одну шайбу проигрывать. Поднадоело это все((( Уже сегодня даже не бежал к экрану, так третий период поглядывал и веры что вытянем в овер не было(((
Вот к чему привели все ваши эксперименты .. с обменами ,с заменами...и.т.д....и т.п
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
«Клюшку с автографом Овечкина получил прямо из его рук – это было незабываемо». Истории хоккеистов КХЛ
29 января, 16:00Спецпроект
Фетисов о Ларионове в СКА: «Я разговаривал с Игорем – он уверен, что подготовит и настроит команду перед главной частью сезона»
29 января, 05:28
Рекомендуем
Главные новости
НХЛ. «Вашингтон» сыграет с «Филадельфией», «Тампа» против «Баффало», «Айлендерс» примут «Питтсбург», «Эдмонтон» встретится с «Торонто»
вчера, 22:55
«Клюшку с автографом Овечкина получил прямо из его рук – это было незабываемо». Истории хоккеистов КХЛ
вчера, 22:00Спецпроект
Никитин об Олимпиаде: «Хоккей в основном в записи смотрю. Это спокойнее и без эмоций, не переживаешь. Тройка фаворитов понятна – Канада, США и Швеция»
вчера, 21:59
Пономарев об «Авангарде»: «Мы – наш главный соперник. Ощущение, что у нас есть альтер эго «Алик», он проявляется и игра идет наперекосяк»
вчера, 21:24
Ларионов о 4:3 с «Динамо» Минск: «СКА нужна была самоотдача, взаимовыручка, характер. Надеюсь, мы на правильном пути. Эта победа дает уверенность каждому игроку, что завтра будет другой день»
вчера, 21:13
Ги Буше: «Проблема «Авангарда» в том, что против лидеров мы полностью заряжены, а в матчах против тех, кто ниже, иногда отходим от своей игры. Стараемся это исправить через работу»
вчера, 20:48
Василевский о прозвище Большой кот: «Я люблю кошек, я большой. Джирарди и Коберн начали называть меня так, и прозвище прижилось. Мне оно нравится»
вчера, 20:41
Ларионов о прерванной серии из 7 поражений: «Попадаешь в эмоциональную яму, когда должен найти силы, подход к каждому игроку. Рад, что последние 2 матча провели на хорошем уровне»
вчера, 20:22
Сирелли пропустит Олимпиаду-2026 из-за травмы, Беннетт заменит его в сборной Канады
вчера, 20:11
Никитин об игре ЦСКА: «Рано говорить, что у нас рост команды. По шажочкам парни учатся выигрывать матчи, которые тяжело складываются»
вчера, 19:53
Ко всем новостям
Последние новости
Ги Буше: «Маклауд прогрессирует от матча к матчу. Он был вдохновляющим примером для партнеров в игре с «Шанхаем», классно отрабатывает и в обороне, и в атаке»
вчера, 21:48
Тренер «Сочи» Михайлов об 1:3 от ЦСКА: «Играли с душой, создавали моменты. По самоотдаче и содержанию к ребятам вопросов нет»
вчера, 21:37
Квартальнов о поражениях «Динамо» Минск: «Где-то мы что-то проспали, январь – не в нашу пользу. Всем линиям нужно было добавлять. Но через работу выберемся»
вчера, 20:58
Сушинский об ОИ: «Золотые медали возьмут либо канадцы, либо американцы, либо шведы, либо чехи, либо финны. Стандартный список, других серьезных претендентов не вижу»
вчера, 19:10
Миллер о Кубке Гагарина: «У «Ак Барса» хорошие шансы, классный состав, каждая пятерка опасна. Наша главная сила – не пропускаем много. Весь сезон держим определенную планку»
вчера, 18:46
Десятков о 2:3: «Гол «Металлурга» в свои ворота вселил в ребят кураж, раскрепостил. Но нельзя столько удаляться с соперником, который претендует минимум на финал Кубка Гагарина»
вчера, 18:35
Демченко пропустил 3 шайбы к 27-й минуте матча со СКА и был заменен на Фукале
вчера, 17:41
Рябыкин о Козлове во главе «Динамо»: «Слава был авторитетным игроком. Сомневаюсь, что ему может не хватить опыта. Он много лет был помощником, из него получится хороший главный тренер»
вчера, 17:33
Генменеджер «Ак Барса»: «Видим в Арефьеве большую перспективу. Считаем, что при правильном развитии он станет одним из ведущих вратарей КХЛ»
вчера, 16:58
Митчелл Миллер: «НХЛ остается мечтой, мне хотелось бы поиграть в Америке. Но пока я в «Ак Барсе», буду делать все, чтобы выиграть Кубок Гагарина»
вчера, 16:16
Рекомендуем