Вячеслав Козлов после 2:3 от «Северстали»: «Перестало работать большинство, лидеров не видно, каждый матч кто-то ошибается. Пока у «Динамо» не получается играть все 60 минут»
Главный тренер «Динамо» Вячеслав Козлов высказался об игре команды в матче против «Северстали» (2:3).
«Динамо» проиграло 10 из 13 последних матчей. Команда Козлова идет 7-й на Западе с 60 баллами в 52 играх.
«Северсталь» отыгралась с 0:2 по ходу матча.
– Очень обидное поражение. Мы который матч хорошо начинаем, ведем по счету, но на определенном этапе теряем концентрацию, нас закрывают в зоне, начинаются неправильные смены. Особенно во втором периоде мы даем сопернику шанс вернуться в игру. Поэтому такой результат.
Это очень сильно удручает. Перестало работать большинство, нужно что-то менять. И не видно лидеров, каждую игру кто-то ошибается. Пока у нас не получается играть все 60 минут.
– Нет ли ощущения, что московское «Динамо» в этой длинной неудачной серии играет до первой ошибки? Удаление или пропущенный гол – и команда выключается из игры. Страдает физическое состояние или характер?
– Наверное, у нас и физическое состояние не очень хорошее – мы не можем играть все 60 минут на определенных скоростях, и психология сказывается. Мы начинаем паниковать. Хотя все ребята опытные. Мы не можем понять отчего это идет – уже которую игру так происходит. Может быть, это от большого желания. И из-за этого идут ошибки.
– Вы пытались разводить первое звено по разным сочетаниям. Сейчас вы сказали, что нужно менять большинство. Нет ли мыслей о том, что нужно разбить первую бригаду? У них уже даже не получается войти в зону, не говоря о создании чего-то опасного.
– Пока у нас нет людей на две бригады. Будут игроки, и мы будем думать, как это менять.
– Сейчас молодежная команда выиграла десять игр подряд. Кого-то из них планируете подтягивать?
– Пока никого не планируем. Мы просто наблюдаем. У нас есть еще Даниил Прохоров и Артем Чернов в ВХЛ. Сегодня планировали поставить Даниила Давыдова, но у него поднялась температура.
– А где тогда искать резервы, о которых вы говорили?
– Лидеры должны начать вытаскивать из себя. Будем из них вытаскивать, они должны решать исход матча.
– Впереди один матч с «Авангардом», а после – неделя без игр. Так получилось, что спад команды начался после прошлой паузы. Планируете ли в эту паузу перестроить план подготовки?
– Да, у нас есть план. Постараемся выправить ситуацию. До плей-офф еще есть время. Будем надеяться, что пауза нам поможет, – сказал Козлов.
«Северсталь» отыгралась с 0:2 и победила «Динамо». Команда Козлова проиграла 10 из 13 последних матчей и идет 7-й на Западе
А то,ну играл в НХЛ - будешь тренером !
Вяч.Козлов тоже долго играл в Детройте , но славы Федорова конечно не добился.
Или по Биллу?
;)
С составом - беда, но никого из ВХЛ поднимать не планируют, зато ждут, что "лидеры должны начать вытаскивать из себя".
Вот где во всех этих комментариях ТШ и лично ГТ? Нет его, от слова "совсем".
Всякое видел за время "боления" за "Динамо", но такого отвратного сезона ещё видеть не доводилось. И не в проигрышах дело, а вот в этой беззубости, когда все глаголы - в страдательном залоге.