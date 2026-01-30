Вячеслав Козлов после 2:3 от «Северстали»: «Перестало работать большинство, лидеров не видно, каждый матч кто-то ошибается. Пока у «Динамо» не получается играть все 60 минут»

Вячеслав Козлов высказался об игре «Динамо».

Главный тренер «Динамо» Вячеслав Козлов высказался об игре команды в матче против «Северстали» (2:3).

«Динамо» проиграло 10 из 13 последних матчей. Команда Козлова идет 7-й на Западе с 60 баллами в 52 играх.

«Северсталь» отыгралась с 0:2 по ходу матча.

– Очень обидное поражение. Мы который матч хорошо начинаем, ведем по счету, но на определенном этапе теряем концентрацию, нас закрывают в зоне, начинаются неправильные смены. Особенно во втором периоде мы даем сопернику шанс вернуться в игру. Поэтому такой результат.

Это очень сильно удручает. Перестало работать большинство, нужно что-то менять. И не видно лидеров, каждую игру кто-то ошибается. Пока у нас не получается играть все 60 минут.

– Нет ли ощущения, что московское «Динамо» в этой длинной неудачной серии играет до первой ошибки? Удаление или пропущенный гол – и команда выключается из игры. Страдает физическое состояние или характер?

– Наверное, у нас и физическое состояние не очень хорошее – мы не можем играть все 60 минут на определенных скоростях, и психология сказывается. Мы начинаем паниковать. Хотя все ребята опытные. Мы не можем понять отчего это идет – уже которую игру так происходит. Может быть, это от большого желания. И из-за этого идут ошибки.

– Вы пытались разводить первое звено по разным сочетаниям. Сейчас вы сказали, что нужно менять большинство. Нет ли мыслей о том, что нужно разбить первую бригаду? У них уже даже не получается войти в зону, не говоря о создании чего-то опасного.

– Пока у нас нет людей на две бригады. Будут игроки, и мы будем думать, как это менять.

– Сейчас молодежная команда выиграла десять игр подряд. Кого-то из них планируете подтягивать?

– Пока никого не планируем. Мы просто наблюдаем. У нас есть еще Даниил Прохоров и Артем Чернов в ВХЛ. Сегодня планировали поставить Даниила Давыдова, но у него поднялась температура.

– А где тогда искать резервы, о которых вы говорили?

– Лидеры должны начать вытаскивать из себя. Будем из них вытаскивать, они должны решать исход матча.

– Впереди один матч с «Авангардом», а после – неделя без игр. Так получилось, что спад команды начался после прошлой паузы. Планируете ли в эту паузу перестроить план подготовки?

– Да, у нас есть план. Постараемся выправить ситуацию. До плей-офф еще есть время. Будем надеяться, что пауза нам поможет, – сказал Козлов.

