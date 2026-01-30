Боб Хартли: «Главное для «Локомотива» – быть полностью готовыми в плей-офф. Играем каждый матч на победу, 1-е место в таблице было бы бонусом»

Боб Хартли подвел итоги матча «Локомотива» против «Лады».

Главный тренер «Локомотива » Боб Хартли высказался после победы в игре против «Лады» со счетом 3:1.

«Локомотив» выиграл 4-й матч подряд и идет 1-м на Западе.

– Хорошая победа. Особенно отмечу третий период, в первых двух отрезках игры мы имели неплохие моменты, но сами создавали себе проблемы. Мельничук выручил, хорошую игру провел.

Рад за Николаева , который забил первый гол в сезоне. Он полностью отдает себя на играх и тренировках ради команды.

– Дебютировал Магомедсултанов, как вам его игра? И почему выбор пал на него, а не на Ульева, которого привлекали ранее?

– Он хорошо вошел в игру, был план дать ему несколько смен в начале. У нас есть еще Ульев и много талантливых ребят в молодежке, не зря они идут на первом месте с отрывом, там подобраны хорошие игроки. Мы на связи с тренерами команды.

Даже если смотреть на основную команду, то важная ее часть – свои воспитанники.

– У вас победная серия, первое место в таблице. Важно быть первым если не во всей лиге, то в своей конференции?

– Играем каждую игру на победу. Заняв первое место, мы получим преимущество домашнего льда на первые раунды. Это важно, но самое главное для нас – быть полностью готовыми в плей-офф в плане игры. А первое место было бы бонусом.

– Почему матч пропустил Березкин, и как вам Алексеев сегодня?

– Ротация состава. Дали перерыв Березкину , у нас есть здоровые нападающие, поэтому дали Алексееву сыграть в другом сочетании, которым они выступали еще в молодежке. Хорошо провели встречу, но изменения в составе еще будут.

Может, не каждому игроку дадим отдых. Говорим с ребятами, ветеранами, все хотят играть. При этом практическую каждую игру будут изменения в составе, – сказал Хартли.