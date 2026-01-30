  • Спортс
  Ларионов о роли Тамбиева в СКА: «Организация игры нападающих. Мы не хотим превращаться в «Адмирал», но его опыт, знания, подход к системе игры хотим использовать»
34

Ларионов о роли Тамбиева в СКА: «Организация игры нападающих. Мы не хотим превращаться в «Адмирал», но его опыт, знания, подход к системе игры хотим использовать»

Ларионов рассказал о роли Тамбиева в СКА.

Главный тренер СКА Игорь Ларионов сообщил, что Леонид Тамбиев будет отвечать за организацию игры форвардов клуба.

Сегодня СКА проиграл «Спартаку» со счетом 0:4, продлив серию поражений до 6 игр.

Бывший главный тренер «Адмирала» Тамбиев присутствовал на матче.

– Какая роль будет у Тамбиева?

– Организация игры нападающих. Та игра, которую он ставил в «Адмирале», отличалась строгостью.

Мы не хотим делать вещи, чтобы превращаться в «Адмирал», но его опыт, знания, подход к системе игры мы хотим использовать, чтобы получить еще один ценный совет от человека, который много лет был главным тренером команды, – заявил Ларионов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
34 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
«Профессор» будет учится игре в нападении у Тамбиева !
Полностью расписался в не компетенции !
Ответ
«Профессор» будет учится игре в нападении у Тамбиева ! Полностью расписался в не компетенции !
"Охлади траханье!"(с)
Ответ
«Профессор» будет учится игре в нападении у Тамбиева ! Полностью расписался в не компетенции !
Комментарий скрыт
Смешно Ларик трезвонит,не хотим быть похожим на Адмирал.А ты глянь как играл Адмирал с Тамбиевым,там хотя бы хоккей был а у тебя и того нет,от слова совсем нет.Был хоть какой то когда ты болел и был Бабенко.Смотреть на такое тошно .
Мне кажется, Ларионов и Тамбиев на одном тренерском мостике вообще несовместимы
Ответ
Мне кажется, Ларионов и Тамбиев на одном тренерском мостике вообще несовместимы
вспомним ,Ромка сначала с трибуны смотрел, потом около хоккеистов терся,потом тренерам помогал итог в гл тренер залез.
Ответ
Мне кажется, Ларионов и Тамбиев на одном тренерском мостике вообще несовместимы
При чём, это очевидно всем, включая Тамбиева и Ларионова
как могут ужиться два главных тренера,.....одного турнули другого должны турнуть,пригласите ещё бывших главных тренеров,Рябыкин по защитникам т д.будет рекорд, в команде одни гл тренера
Ответ
как могут ужиться два главных тренера,.....одного турнули другого должны турнуть,пригласите ещё бывших главных тренеров,Рябыкин по защитникам т д.будет рекорд, в команде одни гл тренера
Так пригласили Миронова. Был главным в Ладе, Спартаке. Сейчас по защитникам в Ска
Ответ
Так пригласили Миронова. Был главным в Ладе, Спартаке. Сейчас по защитникам в Ска
👍
понятно... приставили с последующей заменой. все ясно тренер, который рулит этого не позволит, а у Ларри выбора нет. Так он и потонет, счет на часы
Изначально были подозрения, что не сработаются. Теперь твердая уверенность
Ну Адмирал в серии с Трактором в прошлом году играл весело, у СКА такого нет вообще.
Очевидно одно. Хуже уже некуда.
Ответ
Очевидно одно. Хуже уже некуда.
Хорошо, если так
Про систему мы уже где-то слышали...
тебя хоть с ним познакомили?
