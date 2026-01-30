Ларионов о роли Тамбиева в СКА: «Организация игры нападающих. Мы не хотим превращаться в «Адмирал», но его опыт, знания, подход к системе игры хотим использовать»
Ларионов рассказал о роли Тамбиева в СКА.
Главный тренер СКА Игорь Ларионов сообщил, что Леонид Тамбиев будет отвечать за организацию игры форвардов клуба.
Сегодня СКА проиграл «Спартаку» со счетом 0:4, продлив серию поражений до 6 игр.
Бывший главный тренер «Адмирала» Тамбиев присутствовал на матче.
– Какая роль будет у Тамбиева?
– Организация игры нападающих. Та игра, которую он ставил в «Адмирале», отличалась строгостью.
Мы не хотим делать вещи, чтобы превращаться в «Адмирал», но его опыт, знания, подход к системе игры мы хотим использовать, чтобы получить еще один ценный совет от человека, который много лет был главным тренером команды, – заявил Ларионов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
