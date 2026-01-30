Георгиев о 4:0 со СКА: «Спартак» доминировал с самого начала. Мы много играли в большинстве, прижимали их в зоне. Гутик круто бросает»

Александр Георгиев: «Спартак» начинает находить свою лучшую игру.

Вратарь «Спартака» Александр Георгиев высказался после матча против СКА (4:0).

Даниил Гутик сделал дубль и отдал передачу в этой игре. Георгиев отразил все 25 бросков по своим воротам и впервые в карьере сделал шатаут в Фонбет Чемпионате КХЛ.

– Команда начинает находить свою лучшую игру. Последние пару матчей, особенно прошлый – с «Ладой», придал много уверенности. Мы быстро двигались. Все играли пятеркой, отрабатывали в защите. Ту игру выиграли легко.

Надеюсь, что это тот рецепт, который мы нашли, будем дальше так продолжать. Перенесли все на эту игру, тоже доминировали с самого начала.

– Три шайбы в большинстве – плоды системной работы?

– Мы много играли в большинстве, ребята прижимали их в зоне. Гутик круто бросает, но и другие ребята – опасные игроки. Надеюсь, это тоже наш рецепт, будем продолжать в том же духе, – сказал Георгиев.

СКА проиграл 6-й матч подряд – сегодня 0:4 от «Спартака», Георгиев сделал 25 сэйвов, Гутик набрал 2+1. Команда Ларионова идет 8-й на Западе