СКА повторил антирекорд клуба по длительности серии поражений в КХЛ – 6 игр. Команда Ларионова – 8-я на Западе
СКА повторил клубный антирекорд в КХЛ.
СКА повторил антирекорд клуба по продолжительности серии поражений в Фонбет Чемпионате КХЛ.
Сегодня команда тренера Игоря Ларионова уступила «Спартаку» (0:4).
СКА продлил серию поражений до 6 матчей, повторив клубный антирекорд.
Впервые клуб проиграл 6 игр подряд в 2021 году под руководством Валерия Брагина.
В последний раз команда Ларионова побеждала 14 января в игре с «Шанхаем» (5:2).
На данный момент СКА идет 8-м на Западе с 53 очками в 49 играх.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
Не сбавь резко обороты Шанхай, мимо плова шли бы
Из разряда бы да кабы)