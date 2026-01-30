СКА повторил антирекорд клуба по длительности серии поражений в КХЛ – 6 игр. Команда Ларионова – 8-я на Западе

СКА повторил клубный антирекорд в КХЛ.

СКА повторил антирекорд клуба по продолжительности серии поражений в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Сегодня команда тренера Игоря Ларионова уступила «Спартаку» (0:4).

СКА продлил серию поражений до 6 матчей, повторив клубный антирекорд.

Впервые клуб проиграл 6 игр подряд в 2021 году под руководством Валерия Брагина.

В последний раз команда Ларионова побеждала 14 января в игре с «Шанхаем» (5:2).

На данный момент СКА идет 8-м на Западе с 53 очками в 49 играх.