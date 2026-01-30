  • Спортс
  • СКА повторил антирекорд клуба по длительности серии поражений в КХЛ – 6 игр. Команда Ларионова – 8-я на Западе
49

СКА повторил клубный антирекорд в КХЛ.

СКА повторил антирекорд клуба по продолжительности серии поражений в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Сегодня команда тренера Игоря Ларионова уступила «Спартаку» (0:4).

СКА продлил серию поражений до 6 матчей, повторив клубный антирекорд.

Впервые клуб проиграл 6 игр подряд в 2021 году под руководством Валерия Брагина.

В последний раз команда Ларионова побеждала 14 января в игре с «Шанхаем» (5:2).

На данный момент СКА идет 8-м на Западе с 53 очками в 49 играх.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
49 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Это ещё им фартануло быть на 8 месте
Не сбавь резко обороты Шанхай, мимо плова шли бы
Из разряда бы да кабы)
Ответ Арсений1990
Из разряда бы да кабы)
Будь в лиге побольше клубов , а не три с половиной калеки в борьбе за плей офф такие клубы как Ска с топ рулевыми были бы за зоной плей офф , а когда в сопениках за плей офф фарм клуб , Кунььунь , вечно бедная Лада это благодать что есть такие клубы для таких "тренеров " как Ларионов
Ответ Гекдениз Кардениз
Все верно, нужно настолько сильно налажать, чтоб не попасть в плей-офф
Все верно, нужно настолько сильно налажать, чтоб не попасть в плей-офф
Ну что пора на выход.
Ответ Алексей Романов
Откровенно льют его
Комментарий удален модератором
Ответ Алексей Романов
Над чем поржать?
Откровенно льют его
Ну, как болельщик СКА, если бы была ставочка на выход команды в плейофф с последующим проходом во второй раунд с кэфом 500 ... то я бы НЕ поставил.
Ответ konnov.dimitri
У меня лично вопросов не возникает по поводу Драконов, они точно обойдут и это будет справедливо. СКА в этом сезоне днище полное.
Комментарий удален пользователем
Ответ Shamarin
Комментарий удален пользователем
Над чем поржать?
Так ещё продлят скорее всего дальше ЦСКА, Минск и Северсталь все эти команды дома и по игре лучше ска, хотя по игре ска сейчас на дне и наврдяли снизу кто-то постучится
Неужели неясно, что сливают его.
Вот будет умора, если Дрэгонс обойдут СКА в таблице
Ответ Гоша Пугач
Вот будет умора, если Дрэгонс обойдут СКА в таблице
У меня лично вопросов не возникает по поводу Драконов, они точно обойдут и это будет справедливо. СКА в этом сезоне днище полное.
Романа финского надо возвращать,у него что не игра,то рекорд,что ни сезон то достижение.
Надо Тамбиева ставить пока не поздно. Профессор уже все на самотек пустил. Из матча в матч 0 шансов на что-либо
Мы хотим всем рекордам, наши звонкие дать имена. Профессор должен знать эту песню.
Романа финского возвращать бесполезно! Ресурсов тех нет,что ранее! Соответственно, всё встаёт на свои места! Как потопаешь-так и полопаешь!
