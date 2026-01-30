Вайсфельд о 6 поражениях СКА подряд: «Уверенность теряется, когда проигрываешь матч за матчем, не идет ничего. Нужно переработать, переломить ситуацию»

Вайсфельд высказался о неудачной серии СКА .

Бывший генменеджер клубов FONBET КХЛ Леонид Вайсфельд высказался о результатах СКА.

Сегодня СКА уступил «Спартаку» со счетом 0:4, потерпев 6-е поражение подряд.

«Этот результат не как будто бы, а просто логичен. СКА нужно какой-нибудь матч выиграть. Уверенность теряется, когда проигрываешь матч за матчем, не идет ничего. Нужно переработать, переломить ситуацию.

Причина неудачной серии – много факторов. Были моменты с Локтионовым. В этой игре несколько штанг было. Когда выигрываешь, все заходит – бросаешь и залетает. А когда проигрываешь, кажется, что нужно еще точнее бросать. Необходимо выиграть», – сказал Вайсфельд.

На данный момент СКА идет 8-м на Западе с 53 очками в 49 играх.