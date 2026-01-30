Вайсфельд о 6 поражениях СКА подряд: «Уверенность теряется, когда проигрываешь матч за матчем, не идет ничего. Нужно переработать, переломить ситуацию»
Вайсфельд высказался о неудачной серии СКА .
Бывший генменеджер клубов FONBET КХЛ Леонид Вайсфельд высказался о результатах СКА.
Сегодня СКА уступил «Спартаку» со счетом 0:4, потерпев 6-е поражение подряд.
«Этот результат не как будто бы, а просто логичен. СКА нужно какой-нибудь матч выиграть. Уверенность теряется, когда проигрываешь матч за матчем, не идет ничего. Нужно переработать, переломить ситуацию.
Причина неудачной серии – много факторов. Были моменты с Локтионовым. В этой игре несколько штанг было. Когда выигрываешь, все заходит – бросаешь и залетает. А когда проигрываешь, кажется, что нужно еще точнее бросать. Необходимо выиграть», – сказал Вайсфельд.
На данный момент СКА идет 8-м на Западе с 53 очками в 49 играх.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
Игра командная не поставлена с начала сезона Главным тренером в Ска !Игроки не понимают в игровом плане действий друг друга, как в защите так и в атаке ,слабое большинство и меньшинство , а это всё от не сыгранности и непонимания действий друг от друга, а так же хромает "физика" игроков ,а это всё работа Главтренера ,он первый ответчик за игру команды, а не помощники- выигрывают матчи игроки ,проигрывают тренера ! !
Нужно достать яйца и превратиться в мужика. Но если жрать траву с малиной…
Уважаемые руководители СКА! Вы там живые? Помогите нашему выдающемуся хоккеисту стать полноценным виноделом. Хватит позориться!
Сейчас у СКА будет как раз выигрышная серия с ЦСКА, минчанами и с Северсталью, самое время переломить ситуацию и сделать шаг к выигрышу в этом сезоне Кубка Гагарина ,удачи Ларионову и его суперкоманде.
