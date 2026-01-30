«Северсталь» отыгралась с 0:2 и победила «Динамо». Команда Козлова проиграла 10 из 13 последних матчей и идет 7-й на Западе
«Динамо» проиграло 10 из 13 последних игр в КХЛ.
«Северсталь» одержала волевую победу в матче с «Динамо» (3:2) в Фонбет Чемпионате КХЛ.
Команда тренера Андрея Козырева отыгралась с 0:2 по ходу игры. Решающий гол забил Илья Иванцов.
На данный момент «Северсталь» занимает 2-е место на Западе с 70 очками в 52 играх.
«Динамо» проиграло 10 из 13 последних матчей. Команда тренера Вячеслава Козлова идет 7-й на Западе с 60 баллами в 52 играх.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
