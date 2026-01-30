  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • «Северсталь» отыгралась с 0:2 и победила «Динамо». Команда Козлова проиграла 10 из 13 последних матчей и идет 7-й на Западе
43

«Северсталь» отыгралась с 0:2 и победила «Динамо». Команда Козлова проиграла 10 из 13 последних матчей и идет 7-й на Западе

«Динамо» проиграло 10 из 13 последних игр в КХЛ.

«Северсталь» одержала волевую победу в матче с «Динамо» (3:2) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Команда тренера Андрея Козырева отыгралась с 0:2 по ходу игры. Решающий гол забил Илья Иванцов.

На данный момент «Северсталь» занимает 2-е место на Западе с 70 очками в 52 играх.

«Динамо» проиграло 10 из 13 последних матчей. Команда тренера Вячеслава Козлова идет 7-й на Западе с 60 баллами в 52 играх.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
logoСеверсталь
logoДинамо Москва
logoАндрей Козырев
logoВячеслав Козлов
logoКХЛ
logoИлья Иванцов
43 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Как же задолбал не профессионализм руководства и тренерского штаба Динамо!!! Когда же вам сцуко стыдно станет так гнобить Велики клуб???
Ответ MaveRick
Как же задолбал не профессионализм руководства и тренерского штаба Динамо!!! Когда же вам сцуко стыдно станет так гнобить Велики клуб???
Ты сейчас про кого? СуЧко? Р-р и его дядю?
Им, что ли стыдно станет?))))
Ответ Андрей Масловский
Ты сейчас про кого? СуЧко? Р-р и его дядю? Им, что ли стыдно станет?))))
А у нас один р-р в руководстве? Или еще мало мальски пиявок тупых?! Нет?
Ого. Динамо недавно наступало нам на пятки и уже седьмые.
Ответ Za Локомотив
Ого. Динамо недавно наступало нам на пятки и уже седьмые.
Тогда, у Динамо был тренер
Как болельщик Динамо со стажем давно не видел такого безобразия. Думал хуже Кудашова не будет а это вообще непонятно что. Просто позор так играть
Ответ Кирилл Комаров_1116723863
Как болельщик Динамо со стажем давно не видел такого безобразия. Думал хуже Кудашова не будет а это вообще непонятно что. Просто позор так играть
У Кудашова не было плохо. У него было скучно.
Ответ Кирилл Комаров_1116723863
Как болельщик Динамо со стажем давно не видел такого безобразия. Думал хуже Кудашова не будет а это вообще непонятно что. Просто позор так играть
А что с Кудашовым было плохо, если. как написал болельщик Локо ещё недавно наступали нам на пятки, а сейчас в анусе , новый тренер защитников, кто-то помнит такого защитника, где он играл, все голы с пятачка, хороший тренер, при Скопинцеве такого не припомню.
До чего же довели Динамо его нынешние горе-руководители. Всем подряд проигрывают. ПОЗОРИЩЕ. В отставку и Козлова и Сушко.
Ответ Serdgio17
До чего же довели Динамо его нынешние горе-руководители. Всем подряд проигрывают. ПОЗОРИЩЕ. В отставку и Козлова и Сушко.
Отправить, сейчас, в отставку К. Нельзя. Это будет означать: мы болваны, назначили непонятно кого. А СуЧко ничего не решает.
Послезавтра еще авангард над нами надругается, с такой игрой в по можно и не выходить в принципе
Ответ Night stalker
Послезавтра еще авангард над нами надругается, с такой игрой в по можно и не выходить в принципе
Как тут не выйти в ПО, если СКА и Шанхай проигрывают ещё больше???
Ответ Night stalker
Послезавтра еще авангард над нами надругается, с такой игрой в по можно и не выходить в принципе
К гадалке не ходи
У Динамо следующая игра с Авангардом будет,даже страшно представить....в первой игре счёт был 7:3 в пользу Авангарда...Динамо ещё не было такой беспомощной.....а послезавтра сколько забьют.....побьют рекорд прошлой игры ...
Ответ Валерий Асанов
У Динамо следующая игра с Авангардом будет,даже страшно представить....в первой игре счёт был 7:3 в пользу Авангарда...Динамо ещё не было такой беспомощной.....а послезавтра сколько забьют.....побьют рекорд прошлой игры ...
Динамо выиграет 4:2,просто им сейчас ничего не надо,а омском будет совсем другой настрой.
Северсталь приехала. Дала мастер-класс. Поехала дальше.
Что с Гусевым? Больше не топ? Не может или забил на хоккей?
Ответ 5kywn5cddd
Что с Гусевым? Больше не топ? Не может или забил на хоккей?
Он и не был им. Статистика на гладком льду. В силовой борьбе никакой. А сейчас ещё и порет на ровном месте передачи. Его перепас в большинстве уже ленивый только не изучил.
Пора менять тренера! иначе....
Игра игроков Динамо, как говориться -в защите не выдерживает никакой критики !
Ответ Огюст
Игра игроков Динамо, как говориться -в защите не выдерживает никакой критики !
Это всё Скопинцев (нет)
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Козырев о победе над «Торпедо»: «Хорошая игра на высоких скоростях, равная. В концовке «Северсталь» была успешнее. Нас волнует сама игра, мы пытаемся ее улучшать»
28 января, 21:31
Исаков о поражении от «Северстали»: «Очень мобильный матч. Было много мелких ошибок от обеих команд, но соперник реализовал на одну больше»
28 января, 21:24
КХЛ. «Ак Барс» уступил «Салавату», ЦСКА победил «Динамо» Москва, «Спартак» забросил 6 шайб «Ладе», «Северсталь» обыграла «Торпедо», «Барыс» проиграл «Адмиралу»
28 января, 18:55
Рекомендуем
Главные новости
НХЛ. «Вашингтон» сыграет с «Филадельфией», «Тампа» против «Баффало», «Айлендерс» примут «Питтсбург», «Эдмонтон» встретится с «Торонто»
вчера, 22:55
«Клюшку с автографом Овечкина получил прямо из его рук – это было незабываемо». Истории хоккеистов КХЛ
вчера, 22:00Спецпроект
Никитин об Олимпиаде: «Хоккей в основном в записи смотрю. Это спокойнее и без эмоций, не переживаешь. Тройка фаворитов понятна – Канада, США и Швеция»
вчера, 21:59
Пономарев об «Авангарде»: «Мы – наш главный соперник. Ощущение, что у нас есть альтер эго «Алик», он проявляется и игра идет наперекосяк»
вчера, 21:24
Ларионов о 4:3 с «Динамо» Минск: «СКА нужна была самоотдача, взаимовыручка, характер. Надеюсь, мы на правильном пути. Эта победа дает уверенность каждому игроку, что завтра будет другой день»
вчера, 21:13
Ги Буше: «Проблема «Авангарда» в том, что против лидеров мы полностью заряжены, а в матчах против тех, кто ниже, иногда отходим от своей игры. Стараемся это исправить через работу»
вчера, 20:48
Василевский о прозвище Большой кот: «Я люблю кошек, я большой. Джирарди и Коберн начали называть меня так, и прозвище прижилось. Мне оно нравится»
вчера, 20:41
Ларионов о прерванной серии из 7 поражений: «Попадаешь в эмоциональную яму, когда должен найти силы, подход к каждому игроку. Рад, что последние 2 матча провели на хорошем уровне»
вчера, 20:22
Сирелли пропустит Олимпиаду-2026 из-за травмы, Беннетт заменит его в сборной Канады
вчера, 20:11
Никитин об игре ЦСКА: «Рано говорить, что у нас рост команды. По шажочкам парни учатся выигрывать матчи, которые тяжело складываются»
вчера, 19:53
Ко всем новостям
Последние новости
Ги Буше: «Маклауд прогрессирует от матча к матчу. Он был вдохновляющим примером для партнеров в игре с «Шанхаем», классно отрабатывает и в обороне, и в атаке»
вчера, 21:48
Тренер «Сочи» Михайлов об 1:3 от ЦСКА: «Играли с душой, создавали моменты. По самоотдаче и содержанию к ребятам вопросов нет»
вчера, 21:37
Квартальнов о поражениях «Динамо» Минск: «Где-то мы что-то проспали, январь – не в нашу пользу. Всем линиям нужно было добавлять. Но через работу выберемся»
вчера, 20:58
Сушинский об ОИ: «Золотые медали возьмут либо канадцы, либо американцы, либо шведы, либо чехи, либо финны. Стандартный список, других серьезных претендентов не вижу»
вчера, 19:10
Миллер о Кубке Гагарина: «У «Ак Барса» хорошие шансы, классный состав, каждая пятерка опасна. Наша главная сила – не пропускаем много. Весь сезон держим определенную планку»
вчера, 18:46
Десятков о 2:3: «Гол «Металлурга» в свои ворота вселил в ребят кураж, раскрепостил. Но нельзя столько удаляться с соперником, который претендует минимум на финал Кубка Гагарина»
вчера, 18:35
Демченко пропустил 3 шайбы к 27-й минуте матча со СКА и был заменен на Фукале
вчера, 17:41
Рябыкин о Козлове во главе «Динамо»: «Слава был авторитетным игроком. Сомневаюсь, что ему может не хватить опыта. Он много лет был помощником, из него получится хороший главный тренер»
вчера, 17:33
Генменеджер «Ак Барса»: «Видим в Арефьеве большую перспективу. Считаем, что при правильном развитии он станет одним из ведущих вратарей КХЛ»
вчера, 16:58
Митчелл Миллер: «НХЛ остается мечтой, мне хотелось бы поиграть в Америке. Но пока я в «Ак Барсе», буду делать все, чтобы выиграть Кубок Гагарина»
вчера, 16:16
Рекомендуем