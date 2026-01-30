  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • СКА проиграл 6-й матч подряд – сегодня 0:4 от «Спартака», Георгиев сделал 25 сэйвов, Гутик набрал 2+1. Команда Ларионова идет 8-й на Западе
59

СКА проиграл 6-й матч подряд – сегодня 0:4 от «Спартака», Георгиев сделал 25 сэйвов, Гутик набрал 2+1. Команда Ларионова идет 8-й на Западе

СКА проиграл 6-й матч подряд в КХЛ.

СКА уступил «Спартаку» (0:4) в игре Фонбет Чемпионата КХЛ.

Команда тренера Игоря Ларионова потерпела 6-е поражение подряд.

На данный момент СКА идет 8-м на Западе с 53 очками в 49 играх.

«Спартак» одержал 4-ю победу в 5 последних матчах.

Нападающий московского клуба Даниил Гутик сделал дубль и отдал передачу. Вратарь Александр Георгиев отразил все 25 бросков по своим воротам и впервые в карьере сделал шатаут в КХЛ.

«Спартак» занимает 6-е место в таблице Запада с 60 очками в 50 матчах. 

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс’‘
logoСКА
logoСпартак
logoИгорь Ларионов
logoКХЛ
Александр Барков-старший
logoАлександр Георгиев
logoДаниил Гутик
59 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Как можно было после Розенберга поставить ещё одного "профи" , который провалился везде? Это такая месть болельщикам была?
Ответ svaz
Как можно было после Розенберга поставить ещё одного "профи" , который провалился везде? Это такая месть болельщикам была?
Да, очень интересно, кто там принимает такие решения
Ответ AuroraBorealis
Да, очень интересно, кто там принимает такие решения
Миллер
Спартачей с победой !
Скорей бы ученик Скатти Боумэна освободил должность, чтобы Леонид Тамбиев попытался исправить положение.
Ответ Иван Буренков
Скорей бы ученик Скатти Боумэна освободил должность, чтобы Леонид Тамбиев попытался исправить положение.
Комментарий скрыт
Ответ Иван Буренков
Скорей бы ученик Скатти Боумэна освободил должность, чтобы Леонид Тамбиев попытался исправить положение.
Валерий Брагин, есть в системе.
2 шайбы за 4 матча? Скудновато, профессор!
Ответ mahurat
2 шайбы за 4 матча? Скудновато, профессор!
У нас хоккей в чём заключается, в забитии голов, что ли, или в чём (с) почти Евсеев
Ска уже 4 года играет без тренера
Ответ Старик Стариканов
Ска уже 4 года играет без тренера
так им и нада....
за Ржигу !!!!!!!!!!!!!
Ларионов пока держится тем что ниже СКА такие записные слабаки как Драконы, Сочи и Лада. Но таблица таблицей, а на игру без отвращения и стыда смотреть невозможно,
Ну что Ларик… делать вино…?
Спартак порадовал игрой! Отлично в большинстве, здорово в меньшинстве. Гутик просто красавчик! Классный гол Коростелева! Сухарь Георгиева!
Всех красно-белых с победой!
Что важно в этой серии поражений Ска - нет командной игры , просто какая то беготня и непонимании в игровом плане друг друга между собой ,что в защите , что в атаке ,а ведь Ларионов в команде с предсезонки !
Это просто праздник какой то 😁
Ответ evgen859
Это просто праздник какой то 😁
Соседи по коммуналке из Китая уже близко
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Я нашел книгу Игоря Ларионова! Он лечил курагой перелом, верил в Горбачева и хотел быть как Сахаров
вчера, 14:15
Тамбиев присутствует на матче СКА со «Спартаком»
30 января, 18:08Фото
Дедунов о шансах «Сочи» попасть в плей-офф: «Нет ничего невозможного. Было бы интересно сдвинуть СКА с восьмого места. Нам надо много работать, чтобы выправить положение»
30 января, 17:25
Рекомендуем
Главные новости
НХЛ. «Вашингтон» сыграет с «Филадельфией», «Тампа» против «Баффало», «Айлендерс» примут «Питтсбург», «Эдмонтон» встретится с «Торонто»
вчера, 22:55
«Клюшку с автографом Овечкина получил прямо из его рук – это было незабываемо». Истории хоккеистов КХЛ
вчера, 22:00Спецпроект
Никитин об Олимпиаде: «Хоккей в основном в записи смотрю. Это спокойнее и без эмоций, не переживаешь. Тройка фаворитов понятна – Канада, США и Швеция»
вчера, 21:59
Пономарев об «Авангарде»: «Мы – наш главный соперник. Ощущение, что у нас есть альтер эго «Алик», он проявляется и игра идет наперекосяк»
вчера, 21:24
Ларионов о 4:3 с «Динамо» Минск: «СКА нужна была самоотдача, взаимовыручка, характер. Надеюсь, мы на правильном пути. Эта победа дает уверенность каждому игроку, что завтра будет другой день»
вчера, 21:13
Ги Буше: «Проблема «Авангарда» в том, что против лидеров мы полностью заряжены, а в матчах против тех, кто ниже, иногда отходим от своей игры. Стараемся это исправить через работу»
вчера, 20:48
Василевский о прозвище Большой кот: «Я люблю кошек, я большой. Джирарди и Коберн начали называть меня так, и прозвище прижилось. Мне оно нравится»
вчера, 20:41
Ларионов о прерванной серии из 7 поражений: «Попадаешь в эмоциональную яму, когда должен найти силы, подход к каждому игроку. Рад, что последние 2 матча провели на хорошем уровне»
вчера, 20:22
Сирелли пропустит Олимпиаду-2026 из-за травмы, Беннетт заменит его в сборной Канады
вчера, 20:11
Никитин об игре ЦСКА: «Рано говорить, что у нас рост команды. По шажочкам парни учатся выигрывать матчи, которые тяжело складываются»
вчера, 19:53
Ко всем новостям
Последние новости
Ги Буше: «Маклауд прогрессирует от матча к матчу. Он был вдохновляющим примером для партнеров в игре с «Шанхаем», классно отрабатывает и в обороне, и в атаке»
вчера, 21:48
Тренер «Сочи» Михайлов об 1:3 от ЦСКА: «Играли с душой, создавали моменты. По самоотдаче и содержанию к ребятам вопросов нет»
вчера, 21:37
Квартальнов о поражениях «Динамо» Минск: «Где-то мы что-то проспали, январь – не в нашу пользу. Всем линиям нужно было добавлять. Но через работу выберемся»
вчера, 20:58
Сушинский об ОИ: «Золотые медали возьмут либо канадцы, либо американцы, либо шведы, либо чехи, либо финны. Стандартный список, других серьезных претендентов не вижу»
вчера, 19:10
Миллер о Кубке Гагарина: «У «Ак Барса» хорошие шансы, классный состав, каждая пятерка опасна. Наша главная сила – не пропускаем много. Весь сезон держим определенную планку»
вчера, 18:46
Десятков о 2:3: «Гол «Металлурга» в свои ворота вселил в ребят кураж, раскрепостил. Но нельзя столько удаляться с соперником, который претендует минимум на финал Кубка Гагарина»
вчера, 18:35
Демченко пропустил 3 шайбы к 27-й минуте матча со СКА и был заменен на Фукале
вчера, 17:41
Рябыкин о Козлове во главе «Динамо»: «Слава был авторитетным игроком. Сомневаюсь, что ему может не хватить опыта. Он много лет был помощником, из него получится хороший главный тренер»
вчера, 17:33
Генменеджер «Ак Барса»: «Видим в Арефьеве большую перспективу. Считаем, что при правильном развитии он станет одним из ведущих вратарей КХЛ»
вчера, 16:58
Митчелл Миллер: «НХЛ остается мечтой, мне хотелось бы поиграть в Америке. Но пока я в «Ак Барсе», буду делать все, чтобы выиграть Кубок Гагарина»
вчера, 16:16
Рекомендуем