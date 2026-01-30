СКА проиграл 6-й матч подряд – сегодня 0:4 от «Спартака», Георгиев сделал 25 сэйвов, Гутик набрал 2+1. Команда Ларионова идет 8-й на Западе
СКА проиграл 6-й матч подряд в КХЛ.
СКА уступил «Спартаку» (0:4) в игре Фонбет Чемпионата КХЛ.
Команда тренера Игоря Ларионова потерпела 6-е поражение подряд.
На данный момент СКА идет 8-м на Западе с 53 очками в 49 играх.
«Спартак» одержал 4-ю победу в 5 последних матчах.
Нападающий московского клуба Даниил Гутик сделал дубль и отдал передачу. Вратарь Александр Георгиев отразил все 25 бросков по своим воротам и впервые в карьере сделал шатаут в КХЛ.
«Спартак» занимает 6-е место в таблице Запада с 60 очками в 50 матчах.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс’‘
