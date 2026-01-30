Малкин и Летанг пропустили тренировку «Питтсбурга»: «Информация об их состоянии будет обновлена завтра»
Малкин и Летанг пропускают тренировку «Питтсбурга».
Форвард Евгений Малкин и защитник Крис Летанг пропускают тренировку «Питтсбурга».
«Нападающий Евгений Малкин и защитник Крис Летанг не будут тренироваться сегодня.
Информация об их состоянии будет обновлена завтра», – сообщила пресс-служба клуба.
Малкин в нынешнем сезоне провел 37 матчей и набрал 41 (13+28) очко.
В активе Летанга 25 (3+22) баллов в 50 играх.
Малкин упал на скамейке «Питтсбурга» в концовке матча с «Ванкувером» после похлопывания по плечу. Мьюз сказал, что с Евгением все в порядке
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: пресс-служба «Питтсбурга»
8 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Завтра утром будет понятно их состояние.у меня тоже так переодически бывает)))
Завтра утром будет понятно их состояние.у меня тоже так переодически бывает)))
Согласен:)))) иногда я с вечера понимаю, что завтра могу пропустить:)))
Здоровья дедам!
В Рейнджерс обоих на Панарина
В Рейнджерс обоих на Панарина
Ренджерс это не нужно
Ренджерс это не нужно
это никому не нужно, потому что это была шутка
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Будешь должен
Женёк, не рассыпайся, там хейтеры Олимпиаду от Кросби ждут и сашкины рекорды.
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем