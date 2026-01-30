Малкин и Летанг пропустили тренировку «Питтсбурга»: «Информация об их состоянии будет обновлена ​​завтра»

Малкин и Летанг пропускают тренировку «Питтсбурга».

Форвард Евгений Малкин и защитник Крис Летанг пропускают тренировку «Питтсбурга».

«Нападающий Евгений Малкин и защитник Крис Летанг не будут тренироваться сегодня.

Информация об их состоянии будет обновлена ​​завтра», – сообщила пресс-служба клуба.

Малкин в нынешнем сезоне провел 37 матчей и набрал 41 (13+28) очко.

В активе Летанга 25 (3+22) баллов в 50 играх.

Малкин упал на скамейке «Питтсбурга» в концовке матча с «Ванкувером» после похлопывания по плечу. Мьюз сказал, что с Евгением все в порядке