«Локомотив» выиграл 4-й матч подряд – сегодня 3:1 с «Ладой». Команда Хартли идет 1-й на Западе
«Локомотив» одержал четвертую победу подряд в КХЛ.
«Локомотив» обыграл «Ладу» (3:1) в игре Фонбет Чемпионата КХЛ.
Эта победа стала для команды тренера Боба Хартли 4-й подряд.
На данный момент «Локомотив» занимает 1-е место в таблице Запада с 71 очком в 52 матчах.
«Лада» идет 11-й на Западе с 36 баллами в 52 играх сезона.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
Еще бы забивать научиться больше трёх за игру...