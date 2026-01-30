«Локомотив» выиграл 4-й матч подряд – сегодня 3:1 с «Ладой». Команда Хартли идет 1-й на Западе

«Локомотив» одержал четвертую победу подряд в КХЛ.

«Локомотив » обыграл «Ладу» (3:1) в игре Фонбет Чемпионата КХЛ.

Эта победа стала для команды тренера Боба Хартли 4-й подряд.

На данный момент «Локомотив» занимает 1-е место в таблице Запада с 71 очком в 52 матчах.

«Лада » идет 11-й на Западе с 36 баллами в 52 играх сезона.