Радулов побил рекорды Дацюка и Зубова по результативности за одну регулярку среди игроков 39+ лет. У форварда «Локомотива» 43 очка в 51 матче
39-летний нападающий «Локомотива» Александр Радулов набрал 43-е очко в сезоне-2025/26.
Форвард сделал передачу в игре Фонбет Чемпионата КХЛ против «Лады» (3:1).
Теперь на счету Радулова 43 (20+23) балла в 51 матче этого регулярного чемпионата.
Он побил рекорды Павла Дацюка и Сергея Зубова (по 42 очка) по результативности для игроков в возрасте 39 лет и старше за один регулярный чемпионат.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
