  • Радулов побил рекорды Дацюка и Зубова по результативности за одну регулярку среди игроков 39+ лет. У форварда «Локомотива» 43 очка в 51 матче
10

Радулов побил рекорды Дацюка и Зубова по результативности за одну регулярку среди игроков 39+ лет. У форварда «Локомотива» 43 очка в 51 матче

39-летний нападающий «Локомотива» Александр Радулов набрал 43-е очко в сезоне-2025/26.

Форвард сделал передачу в игре Фонбет Чемпионата КХЛ против «Лады» (3:1).

Теперь на счету Радулова 43 (20+23) балла в 51 матче этого регулярного чемпионата.

Он побил рекорды Павла Дацюка и Сергея Зубова (по 42 очка) по результативности для игроков в возрасте 39 лет и старше за один регулярный чемпионат.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
10 комментариев
Поздравление легенде, супер игрок!
Александр, красавчик,всегда позитив,приятно видеть на льду!
Такие игроки хоккею нужны. Как Тихонов в футбольном Спартаке. Молодец! Боец ! Так и становятся легендами!
Несгибаемая воля и бойцовкий характер!
Дядя Саша с хорошим рекордом и Это не предел для тебя !
Быстрый дедушка в огне!
Приятно видеть таких игроков в лиге 🔥🔥🔥
У Сани реально вторая молодость проходит.
Молодчик!!!
Сане просто играть по кайфу!Вперёд Локо!
