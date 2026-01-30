Радулов побил рекорды Дацюка и Зубова по результативности за одну регулярку среди игроков 39+ лет. У форварда «Локомотива» 43 очка в 51 матче

Радулов побил рекорды Дацюка и Зубова.

39-летний нападающий «Локомотива » Александр Радулов набрал 43-е очко в сезоне-2025/26.

Форвард сделал передачу в игре Фонбет Чемпионата КХЛ против «Лады» (3:1).

Теперь на счету Радулова 43 (20+23) балла в 51 матче этого регулярного чемпионата.

Он побил рекорды Павла Дацюка и Сергея Зубова (по 42 очка) по результативности для игроков в возрасте 39 лет и старше за один регулярный чемпионат.