Тамбиев присутствует на матче СКА со «Спартаком»
Леонид Тамбиев присутствует на матче СКА и «Спартака» в КХЛ.
Тренер Леонид Тамбиев присутствует на матче СКА и «Спартака» в Фонбет Чемпионате КХЛ в одежде с логотипом армейского клуба.
Его показали в трансляции после гола нападающего московского клуба Даниила Гутика.
Ранее появилась информация о том, что Тамбиев станет помощником тренера Игоря Ларионова. СКА идет 8-м на Западе с 53 очками в 48 играх.
Ранее Тамбиев покинул «Адмирал», который возглавлял с 2021 года.
Скриншот: video.khl.ru
Игроки ска тоже просто присутствуют на площадке в игре со Спартаком!
Наверное наши сегодня поставят точку в вопросе удаления Ларионова
Ларионов как тренер никакой вообще. Его надо убирать немедленно . Как только ушел с торпедо , торпедо заиграл
Ларика надо выгонять
Полностью согласен . Никакой тренер
Тренерство Ларионова в Торпедо теперь в СКА поставит точку в его карьере и младший с хоккеем завяжет.
Игроки СКА тоже присутствуют на матче с "Спартаком"...
Но из раздевалки не вышли)
Не станет. Физрука завтра уволят
Тамбиев думает, как бы Гутика в ска забрать.
это было сразу понятно что у их 3 разные структуры, теперь СКА надо решиться кто из 3 станет главным
Ларь поплыл
