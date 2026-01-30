Тамбиев присутствует на матче СКА со «Спартаком»

Леонид Тамбиев присутствует на матче СКА и «Спартака» в КХЛ.

Тренер Леонид Тамбиев присутствует на матче СКА и «Спартака » в Фонбет Чемпионате КХЛ в одежде с логотипом армейского клуба.

Его показали в трансляции после гола нападающего московского клуба Даниила Гутика .

Ранее появилась информация о том, что Тамбиев станет помощником тренера Игоря Ларионова . СКА идет 8-м на Западе с 53 очками в 48 играх.

Ранее Тамбиев покинул «Адмирал», который возглавлял с 2021 года.

Скриншот: video.khl.ru