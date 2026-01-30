Агент Овечкина о перерыве на ОИ: «Сначала у Александра будет отдых, потом тренировки»

Агент Овечкина о перерыве на ОИ: сначала будет отдых, потом тренировки.

Агент Глеб Чистяков, представляющий интересы Александра Овечкина , расказал о планах капитана «Вашингтона » на перерыв во время Олимпийских игр-2026.

Зимняя Олимпиада-2026 пройдет в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля. Олимпийский хоккейный турнир, в котором примут участие игроки НХЛ , стартует 11 февраля. Сборная России не примет участия в Олимпиаде.

«Сначала у Александра будет отдых, потом тренировки.

Где Александр будет находиться? Не раскрываем, извините», – сказал Чистяков.