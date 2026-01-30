Мэттью Ткачак сделал 400 передач за 648 матчей в НХЛ. Только Патрик Кэйн был быстрее среди действующих американских игроков
Мэттью Ткачак достиг отметки 400 передач в НХЛ.
Нападающий «Флориды» Мэттью Ткачак достиг отметки 400 передач в регулярных чемпионатах НХЛ.
Форвард набрал 3 (2+1) балла в игре против «Сент-Луиса» (4:5).
Теперь в его активе 400 передач в 648 матчах. Это второй результат среди действующих американских игроков. Быстрее этой отметки достиг только Патрик Кэйн (636 матчей).
Отец Мэттью Кит достиг этого рубежа в своей 850-й игре.
Всего на счету Мэттью Ткачака 642 (242+400) очка в 648 матчах в НХЛ.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: пресс-служба НХЛ
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Зверюга! обожаю его наглый, подчас даже какой-то хамский стиль игры, полный какого-то животного напора, страсти, уверенности в себе! офигенный игрок!
Мэттью хорош, но никогда не следил за его статистикой. С учётом его стиля игры почти очко за матч - это достойно 🔥
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем