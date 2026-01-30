Мэттью Ткачак сделал 400 передач за 648 матчей в НХЛ. Только Патрик Кэйн был быстрее среди действующих американских игроков

Мэттью Ткачак достиг отметки 400 передач в НХЛ.

Нападающий «Флориды» Мэттью Ткачак достиг отметки 400 передач в регулярных чемпионатах НХЛ .

Форвард набрал 3 (2+1) балла в игре против «Сент-Луиса» (4:5).

Теперь в его активе 400 передач в 648 матчах. Это второй результат среди действующих американских игроков. Быстрее этой отметки достиг только Патрик Кэйн (636 матчей).

Отец Мэттью Кит достиг этого рубежа в своей 850-й игре.

Всего на счету Мэттью Ткачака 642 (242+400) очка в 648 матчах в НХЛ.