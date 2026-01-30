Дедунов о шансах «Сочи» попасть в плей-офф: «Нет ничего невозможного. Было бы интересно сдвинуть СКА с восьмого места. Нам надо много работать, чтобы выправить положение»

Дедунов высказался о шансах «Сочи» попасть в плей-офф.

Нападающий «Сочи» Павел Дедунов высказался о шансах клуба попасть в плей-офф.

После 48 матчей «Сочи » находится на 10-м месте в таблице Западной конференции, имея в активе 37 очков.

8-м на Западе идет СКА с 53 баллами после 48 игр.

«Нет ничего невозможного. Математические шансы на плей-офф у нас еще есть, просто надо выдать серию побед, и все может поменяться. Было бы интересно сдвинуть СКА с восьмого места и попасть в плей-офф.

Ругать надо только себя за ту ситуацию, в которую попали. Это точно не невезение. Где-то мы плохо работали, что-то не выполняли. Не виним никого за текущее положение, но нам надо очень много работать, чтобы выправить положение», – сказал Дедунов.

Напомним, в июле 2025 года СКА обменял Дедунова в «Сочи».