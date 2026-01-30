Максим Сушинский: «Канадцам все равно, есть Россия на Олимпиаде или нет. Но популярность хоккея падает из-за отсутствия знаковых матчей»

Максим Сушинский: канадцам все равно, есть Россия на Олимпиаде или нет.

Бывший нападающий сборной России Максим Сушинский высказался о предстоящем хоккейном турнире на Олимпийских играх-2026.

«Буду смотреть плей-офф хоккейного турнира на Олимпиаде. За групповой частью следить не буду. Фаворитами вижу Канаду , США, Швецию и Финляндию. Из года в год этот набор не меняется.

Канадцам все равно, есть Россия на Олимпиаде или нет, но популярность хоккея падает во всех странах из-за отсутствия знаковых матчей. Если канадцев спросят, нужны ли россияне на Олимпиаде, они ответят утвердительно, но потом уточнят, что в финале они не нужны (смеется). Для них это чревато», – сказал Сушинский.