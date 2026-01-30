Максим Сушинский: «Канадцам все равно, есть Россия на Олимпиаде или нет. Но популярность хоккея падает из-за отсутствия знаковых матчей»
Максим Сушинский: канадцам все равно, есть Россия на Олимпиаде или нет.
Бывший нападающий сборной России Максим Сушинский высказался о предстоящем хоккейном турнире на Олимпийских играх-2026.
«Буду смотреть плей-офф хоккейного турнира на Олимпиаде. За групповой частью следить не буду. Фаворитами вижу Канаду, США, Швецию и Финляндию. Из года в год этот набор не меняется.
Канадцам все равно, есть Россия на Олимпиаде или нет, но популярность хоккея падает во всех странах из-за отсутствия знаковых матчей. Если канадцев спросят, нужны ли россияне на Олимпиаде, они ответят утвердительно, но потом уточнят, что в финале они не нужны (смеется). Для них это чревато», – сказал Сушинский.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Metaratings.ru
13 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Обидно не то, что это неправда или правда, а то, что люди закапывают всё в России ради того, чтобы сегодня еще секундочку делать вид, что всё отлично. Всё, что делают сопричастные люди, рассказывающие о том, что нам и не надо, что без нас им плохо... и прочее, они просто закапывают и закапывают будущее России на года.
Без центров и без нормальной обороны от канадцев и американцев пропустят целую авоську (от 8 шайб и выше)