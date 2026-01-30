  • Спортс
  • Максим Сушинский: «Канадцам все равно, есть Россия на Олимпиаде или нет. Но популярность хоккея падает из-за отсутствия знаковых матчей»
13

Максим Сушинский: «Канадцам все равно, есть Россия на Олимпиаде или нет. Но популярность хоккея падает из-за отсутствия знаковых матчей»

Бывший нападающий сборной России Максим Сушинский высказался о предстоящем хоккейном турнире на Олимпийских играх-2026.

«Буду смотреть плей-офф хоккейного турнира на Олимпиаде. За групповой частью следить не буду. Фаворитами вижу Канаду, США, Швецию и Финляндию. Из года в год этот набор не меняется.

Канадцам все равно, есть Россия на Олимпиаде или нет, но популярность хоккея падает во всех странах из-за отсутствия знаковых матчей. Если канадцев спросят, нужны ли россияне на Олимпиаде, они ответят утвердительно, но потом уточнят, что в финале они не нужны (смеется). Для них это чревато», – сказал Сушинский.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Metaratings.ru
13 комментариев
А в каких странах падает популярность хоккея? В Канаде и США полный порядок. В Европе тоже неплохо. В России, судя по высказываниям отдельных граждан, вообще настоящий бум. А больше толком нигде и не играют.
А в каких странах падает популярность хоккея? В Канаде и США полный порядок. В Европе тоже неплохо. В России, судя по высказываниям отдельных граждан, вообще настоящий бум. А больше толком нигде и не играют.
Ну, видимо, в Германии, где, на секундочку, самое большое количество зрителей на стадионе в Европе, и параллельно в первый раз в истории второй-третий лучший игрок мира — их родной немец, сильно падает интерес к хоккею из-за отсутствия России.
Обидно не то, что это неправда или правда, а то, что люди закапывают всё в России ради того, чтобы сегодня еще секундочку делать вид, что всё отлично. Всё, что делают сопричастные люди, рассказывающие о том, что нам и не надо, что без нас им плохо... и прочее, они просто закапывают и закапывают будущее России на года.
А в каких странах падает популярность хоккея? В Канаде и США полный порядок. В Европе тоже неплохо. В России, судя по высказываниям отдельных граждан, вообще настоящий бум. А больше толком нигде и не играют.
В США хоккей уже 6-7 в Канаде Баскетбол обгонит через 2 года. И это не влажные фантазии это аналитика и данные по просмотрам/ медиа контрактам
Для Канады сейчас главный соперник США.🤡
У Канады в хоккее сейчас из-за политики другой мотивирующий соперник США, и Слава Богу
как это?а почему нам депутаты втирают что без рф олимпиада не та?
Зачем Россия на Олимпиаде?
Без центров и без нормальной обороны от канадцев и американцев пропустят целую авоську (от 8 шайб и выше)
Зачем Россия на Олимпиаде? Без центров и без нормальной обороны от канадцев и американцев пропустят целую авоську (от 8 шайб и выше)
Да чего уж! От 10, не меньше! Ложись на диван.
Главный противник для Канады - США. Тут и политический подтекст после заявлений Трампа имеется, но и со спортивной точки зрения это так.
Значимость Олимпиады падает без НХЛовцев
Хоккейных держав и так мало. Все нужны))
Не соглашусь. Здесь в Канаде многие местные жалеют, что России не будет на турнире.
Ты позабыл Ванкувер?
