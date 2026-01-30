Никита Дыняк: «Счастлив остаться в «Ак Барсе» еще на 3 года. Казань стала для меня домом. Буду работать еще усерднее, чтобы добиться наивысших результатов»
Никита Дыняк высказался о новом контракте с «Ак Барсом».
Нападающий «Ак Барса» Никита Дыняк высказался о новом контракте с клубом.
Сегодня «Ак Барс» сообщил, что продлил соглашение с Дыняком на 3 года.
«Казань стала для меня и моей семьи домом, я счастлив остаться в «Ак Барсе» еще на 3 года.
Благодарен клубу за доверие! Буду работать еще большее и усерднее, чтобы добиться наивысших результатов для республики и города», – сказал Дыняк.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Ак Барса»
Дыня- топчик, заслужил, не у всех игроков 4 звеньев такие контракты!
а мы то как рады🥰✌👍
Дыня МУЖИК!!! надо капитаном делать в следующем сезоне
