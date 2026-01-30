Никита Дыняк: «Счастлив остаться в «Ак Барсе» еще на 3 года. Казань стала для меня домом. Буду работать еще усерднее, чтобы добиться наивысших результатов»

Никита Дыняк высказался о новом контракте с «Ак Барсом».

Нападающий «Ак Барса» Никита Дыняк высказался о новом контракте с клубом.

Сегодня «Ак Барс» сообщил , что продлил соглашение с Дыняком на 3 года.

«Казань стала для меня и моей семьи домом, я счастлив остаться в «Ак Барсе» еще на 3 года.

Благодарен клубу за доверие! Буду работать еще большее и усерднее, чтобы добиться наивысших результатов для республики и города», – сказал Дыняк.