Ротенберг о детских турнирах: «Обсуждаем проведение игр в Абу-Даби, Дубае, Турции. Даже в Европе есть варианты. Хотим пригласить команды из Канады, США»

Ротенберг рассказал о планах организовать международные детские турниры.

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг рассказал о планах организовать международные детские турниры с участием команд из Канады и США.

«Мы планируем проводить международные матчи на детском уровне, начиная шаг за шагом. Например, команды смогут сыграть летом. Мы обсуждаем возможность проведения игр в разных странах – Абу-Даби, Дубай, Турция, а возможно, и других. Даже в Европе есть варианты.

Мы хотим пригласить туда команды из Канады, США, а также наши клубы и Академии развития хоккея.

Возможно, игры можно провести и в Сочи, и в Москве, но с точки зрения приезда команд из США и Канады это чуть сложнее, чем, например, в Дубай – проще с визами и перелетами. Поэтому мы работаем шаг за шагом и скоро объявим первые такие турниры. В первую очередь это будут детские соревнования, а дальше – время покажет», – заявил Ротенберг.