Черных о возможном возвращении Панарина в КХЛ: «Артемий сказал: «На сегодняшний день я рассматриваю предложения из НХЛ, в дальнейшем все может быть»
Александр Черных высказался о будущем Артемия Панарина.
Александр Черных, представлявший интересы форварда Артемия Панарина во время его выступления в России, высказался о будущем игрока.
Ранее стало известно, что форвард был выведен из состава «Рейнджерс» по причине возможного обмена.
– В будущем Артемий пока не рассматривает КХЛ?
– Он взрослый человек, ни от чего не хочет зарекаться. Артемий сказал: «На сегодняшний день я рассматриваю предложения из НХЛ, в дальнейшем все может быть».
Понятно, что все может измениться, – сказал Черных.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
