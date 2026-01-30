Черных о возможном возвращении Панарина в КХЛ: «Артемий сказал: «На сегодняшний день я рассматриваю предложения из НХЛ, в дальнейшем все может быть»

Александр Черных высказался о будущем Артемия Панарина.

Александр Черных , представлявший интересы форварда Артемия Панарина во время его выступления в России, высказался о будущем игрока.

Ранее стало известно, что форвард был выведен из состава «Рейнджерс» по причине возможного обмена.

– В будущем Артемий пока не рассматривает КХЛ?

– Он взрослый человек, ни от чего не хочет зарекаться. Артемий сказал: «На сегодняшний день я рассматриваю предложения из НХЛ , в дальнейшем все может быть».

Понятно, что все может измениться, – сказал Черных.

