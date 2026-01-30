  • Спортс
Болельщик в состоянии опьянения подрался с охранником «Сибири» и ударил полицейского ногой в лицо. Суд в Новосибирске рассмотрит уголовное дело

Суд рассмотрит дело фаната, напавшего на полицейского возле «Сибирь-Арены».

Суд в Новосибирске рассмотрит дело болельщика, напавшего на полицейского возле «Сибирь-Арены».

В суд поступило уголовное дело по обвинению хоккейного фаната в применении насилия к сотруднику полиции возле арены «Сибири».

Сообщается, что на матче против «Автомобилиста» болельщик в состоянии опьянения подрался с охранником «Сибири», а затем напал на полицейского.

«30 января 2026 года в Кировский районный суд г. Новосибирска поступило уголовное дело по обвинению Петра Воложанина в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.318 УК РФ – применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти, в связи с исполнением им своих обязанностей.

Согласно обвинительному заключению, утвержденному прокурором Кировского района г. Новосибирска, Воложанин П.Д. обвиняется в том, что 23 декабря 2025 года в связи с нарушением правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований, поскольку находился в состоянии опьянения, вступил в конфликт с последующей дракой с сотрудником службы безопасности ХК «Сибирь», который был пресечен сотрудниками полиции.

Как указано в предъявленном обвинении, после этого Воложанин П.Д. нанес не менее 3 ударов ногой по телу и верхним конечностям сотрудника полиции, а после помещения Воложанина П.Д. в отсек для задержанных патрульного автомобиля, через открытую дверь нанес удар ногой в лицо сотрудника полиции.

При ознакомлении с материалами дела обвиняемый заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке судебного разбирательства.

Судьей будет принято решение о движении уголовного дела в соответствии с требованиями ст.227 УПК РФ после его изучения», – говорится в заявлении суда.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: сайт Кировского районного суда Новосибирска
logoСибирь
алкоголь и спорт
logoКХЛ
болельщики
Сибирь-Арена
драки
происшествия
logoАвтомобилист
Как там говорили, на хоккее фанайди не вводят, потому что публика другая?)
Ответ Jenqa123
Как там говорили, на хоккее фанайди не вводят, потому что публика другая?)
Повод нашёлся ((
Руки сотрудника полиции названы верхними конечностями). А лицо почему то не названо зоной расположения зрачков, носовых и ротового отверстий).
Ответ agentkuper
Руки сотрудника полиции названы верхними конечностями). А лицо почему то не названо зоной расположения зрачков, носовых и ротового отверстий).
важное замечание по анатомии от человека, который пол свой не знает=)))))
Долго теперь мужик не увидит в воочию хоккея !
Ответ Огюст
Долго теперь мужик не увидит в воочию хоккея !
Да,может на «Все включено» попасть
Ответ beltravel71
Да,может на «Все включено» попасть
Попадет 💯
Ну Волжанин не таджикская фамилия, значит штрафом не отделается и скорее всего поедет
Мдя ) перебрал мужик! Теперь кабзда
Ответ Сергей Бакин
Мдя ) перебрал мужик! Теперь кабзда
Перебрал? Да таких при. матов нужно в Антарктиду ссылать в одним трусах. И вести прямой эфир по первому каналу. Чтоб писали бегущей строкой внизу что натворил.
Fan ID в хоккее уже близко.
Это ещё пиво не разрешили на трибунах. То ли ещё будет, когда пиво разрешат.
повезло что не в США. одним сибиряком было бы меньше
Ответ icey_punk
повезло что не в США. одним сибиряком было бы меньше
Там нет полиции на стадионах...)
Охранники на ЛДС Сибирь - неадекватные чоповцы, которые из любой истории пытаются сделать конфликт. Уверен они осознанно провоцировали пьяного человека
Fan ID и на хоккее? Добро пожаловать.
