Болельщик в состоянии опьянения подрался с охранником «Сибири» и ударил полицейского ногой в лицо. Суд в Новосибирске рассмотрит уголовное дело

Суд рассмотрит дело фаната, напавшего на полицейского возле «Сибирь-Арены».

В суд поступило уголовное дело по обвинению хоккейного фаната в применении насилия к сотруднику полиции возле арены «Сибири ».

Сообщается, что на матче против «Автомобилиста » болельщик в состоянии опьянения подрался с охранником «Сибири», а затем напал на полицейского.

«30 января 2026 года в Кировский районный суд г. Новосибирска поступило уголовное дело по обвинению Петра Воложанина в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.318 УК РФ – применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти, в связи с исполнением им своих обязанностей.

Согласно обвинительному заключению, утвержденному прокурором Кировского района г. Новосибирска, Воложанин П.Д. обвиняется в том, что 23 декабря 2025 года в связи с нарушением правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований, поскольку находился в состоянии опьянения, вступил в конфликт с последующей дракой с сотрудником службы безопасности ХК «Сибирь», который был пресечен сотрудниками полиции.

Как указано в предъявленном обвинении, после этого Воложанин П.Д. нанес не менее 3 ударов ногой по телу и верхним конечностям сотрудника полиции, а после помещения Воложанина П.Д. в отсек для задержанных патрульного автомобиля, через открытую дверь нанес удар ногой в лицо сотрудника полиции.

При ознакомлении с материалами дела обвиняемый заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке судебного разбирательства.

Судьей будет принято решение о движении уголовного дела в соответствии с требованиями ст.227 УПК РФ после его изучения», – говорится в заявлении суда.