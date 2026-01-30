  • Спортс
  • Бабаев о Вербе в ВХЛ: «Он вернется в КХЛ в следующем сезоне. У него были варианты из Европы и Японии, но не было никого смысла уезжать, надо играть здесь»
12

Бабаев о Вербе в ВХЛ: «Он вернется в КХЛ в следующем сезоне. У него были варианты из Европы и Японии, но не было никого смысла уезжать, надо играть здесь»

Бабаев прокомментировал переход Вербы в новокузнецкий «Металлург».

Агент Шуми Бабаев, представляющий интересы Марка Вербы, прокомментировал переход игрока в новокузнецкий «Металлург». 

В этом сезоне нападающий играл за «Сочи», соглашение было расторгнуто в ноябре.

– Марк Верба говорит, что репутация бойца помешала ему подписать контракт в КХЛ. Это действительно так?

– Когда в прошлом сезоне Ги Буше в «Авангарде» давал ему играть, Верба набрал 5 очков за 10 игр. В «Сочи» тоже забросил две шайбы и показал, что может быть хоккеистом, и от силовой борьбы не отходил, но там, прежде всего, видели его как тафгая.

Сейчас тоже драться особо никто не хочет. Когда счет на табло 7:0, ему говорили: «Подерись». Но какой в этом смысл?

– Через ВХЛ он сможет вернуться в КХЛ?

– В моей практике много ребят играли в ВХЛ, а потом возвращались в КХЛ. Поэтому ничего страшного нет. Он получит много игрового времени и постарается проявить свои качества.

Думаю, что в следующем сезоне Верба вернется в КХЛ. У него были варианты из Европы и даже вариант из Японии, но не было никого смысла уезжать, надо играть здесь, – сказал Бабаев.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «РБ Спорт»
И в нхл тоже были варианты, просто не было смысла уезжать.
Бабаев причина того что его клиенты остаются без клубов,с пол лиги пересрался,постоянно какие то мутные ситуации,ни одного и не двух игроков заставил уйти из хоккея в достатолчно игровом возрасте.
Ну Верба реально не игрок уровня КХЛ, да он может быть в раздевалке нужен, он на площадке может защитить партнёра. Но для истинного тафгая он слабоват. Тот же Свитов бы его уложил на раз, но так Свитов сколько очков за сезон мог набрать. Поэтому пока он в ВХЛ
Ответ 1988r
Ну Верба реально не игрок уровня КХЛ, да он может быть в раздевалке нужен, он на площадке может защитить партнёра. Но для истинного тафгая он слабоват. Тот же Свитов бы его уложил на раз, но так Свитов сколько очков за сезон мог набрать. Поэтому пока он в ВХЛ
Свитов с ним может даже и драться не стал бы. Да и никто особо не хочет драться, потому что в чем смысл? Педан уже отбивал ему головушку.
Ответ Серый
Свитов с ним может даже и драться не стал бы. Да и никто особо не хочет драться, потому что в чем смысл? Педан уже отбивал ему головушку.
Смысла в этом конечно мало. Я просто хотел этим сказать, что Верба не тафгай точно. И как нападающий тоже мало очков набирает. Поэтому ВХЛ
отряд не заметил потери бойца
Ответ AlexFirs60
отряд не заметил потери бойца
Чей отряд то?
Ответ Pavel Morozov
Чей отряд то?
кхл
В Японии больше вариантов для Сикьюры, чем для Вербы :)
Неужели этот дуболом кому-то нужен в КХЛ???
Из Европы,это из Белоруссии?
Ответ Андрей Анатольевич
Из Европы,это из Белоруссии?
Комментарий скрыт
Рекомендуем