Бабаев о Вербе в ВХЛ: «Он вернется в КХЛ в следующем сезоне. У него были варианты из Европы и Японии, но не было никого смысла уезжать, надо играть здесь»

Бабаев прокомментировал переход Вербы в новокузнецкий «Металлург».

Агент Шуми Бабаев, представляющий интересы Марка Вербы, прокомментировал переход игрока в новокузнецкий «Металлург».

В этом сезоне нападающий играл за «Сочи», соглашение было расторгнуто в ноябре.

– Марк Верба говорит, что репутация бойца помешала ему подписать контракт в КХЛ. Это действительно так?

– Когда в прошлом сезоне Ги Буше в «Авангарде» давал ему играть, Верба набрал 5 очков за 10 игр. В «Сочи» тоже забросил две шайбы и показал, что может быть хоккеистом, и от силовой борьбы не отходил, но там, прежде всего, видели его как тафгая.

Сейчас тоже драться особо никто не хочет. Когда счет на табло 7:0, ему говорили: «Подерись». Но какой в этом смысл?

– Через ВХЛ он сможет вернуться в КХЛ?

– В моей практике много ребят играли в ВХЛ, а потом возвращались в КХЛ. Поэтому ничего страшного нет. Он получит много игрового времени и постарается проявить свои качества.

Думаю, что в следующем сезоне Верба вернется в КХЛ. У него были варианты из Европы и даже вариант из Японии, но не было никого смысла уезжать, надо играть здесь, – сказал Бабаев.