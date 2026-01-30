  • Спортс
43

Каменский о Панарине вне состава «Рейнджерс»: «Это ошибка. Нельзя так обращаться с игроками, которые делают результат»

Каменский назвал ошибкой решение «Рейнджерс» касательно Панарина.

Вице-президент Фонбет Чемпионата КХЛ Валерий Каменский назвал ошибкой решение «Рейнджерс» вывести нападающего Артемия Панарина из состава.

Ранее стало известно, что форвард был выведен из состава клуба по причине возможного обмена.

– Что думаете о том, что «Рейнджерс» вывели Панарина из состава?

– Думаю, что это их ошибка. Нельзя так обращаться с игроками, которые делают результат.

– Видите ли его в другой команде?

– Он сыграет в любой команде НХЛ. Игрок высочайшего класса, он уже подтверждал это в «Чикаго» и других клубах. Думаю, что у него проблем не будет с поиском клуба. Знаю, что его уже хотят много команд НХЛ, – сказал Каменский.

Панарина вывели из состава «Рейнджерс». Обмен близок?

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
ладно Каменский, но я даже тут ни одного коммента не увидел, что Панарин вне состава чтоб травму не словить и обмен не сорвать
Ответ mkirchanov
ладно Каменский, но я даже тут ни одного коммента не увидел, что Панарин вне состава чтоб травму не словить и обмен не сорвать
так это понятно даже детям в детском саду, зачем про это писать? Почему Рейнджерс вообще отказались от продления контракта - вот это вопрос. Логичнее было бы выставлять из клуба Зибанежада
Ответ Мемуары Семеныча
так это понятно даже детям в детском саду, зачем про это писать? Почему Рейнджерс вообще отказались от продления контракта - вот это вопрос. Логичнее было бы выставлять из клуба Зибанежада
У Мики контракт до 2030 года, как его выставить. Да и по нынешним временам кэпхит 8,5 скромно.
За Панару последний шанс хоть что-то получить с истекающим контрактом
Панарин - единственное светлое пятно в атаке Рейнджерс. С его уходом результативность упадет еще, хотя куда бы больше.
Каменский - звезда НХЛ? Звезда!
Обтекайте и спорьте. А кому это ещё уготовано? )
Это бизнес, ген.менеджер будет делать так, как выгодно ему. Что будет с Панариным, это проблемы самого Артемия. Клубу нужно что-то выжать из него для состава и они будут это делать, даже, если придётся держать его вне состава до самого дедлайна.
это бизнес
Челы комментирующие это вообще видимо не понимают как работает Нхл, если его убрали то только потому что готовят обмен, а не потому что он им не нужен, уже понятно что ведутся диалоги с франшизами
Ответ August_1116468707
Челы комментирующие это вообще видимо не понимают как работает Нхл, если его убрали то только потому что готовят обмен, а не потому что он им не нужен, уже понятно что ведутся диалоги с франшизами
Обычно из состава убирают когда уже обмен согласован и игрок пропускает одну-две игры максимум. Друри же объявил, то Панарин не появится до 4 февраля минимум ( перерыв на ОИ). Это очень долгий срок. Учитывая, что у Панарина полный запрет на обмен без его согласия, то здесь, как мне кажется, попытка давления на Артемия. Панарин готов на обмен, но только с подписанием нового долгосрочного контракта с этим клубом. А это сразу ограничивает круг желающих. При таком раскладе Друри может остаться ни с чем, ведь Артемий может спокойно дождаться 1июля и подписаться с любым клубом согласным на его условия.
