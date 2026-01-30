Каменский о Панарине вне состава «Рейнджерс»: «Это ошибка. Нельзя так обращаться с игроками, которые делают результат»
Каменский назвал ошибкой решение «Рейнджерс» касательно Панарина.
Вице-президент Фонбет Чемпионата КХЛ Валерий Каменский назвал ошибкой решение «Рейнджерс» вывести нападающего Артемия Панарина из состава.
Ранее стало известно, что форвард был выведен из состава клуба по причине возможного обмена.
– Что думаете о том, что «Рейнджерс» вывели Панарина из состава?
– Думаю, что это их ошибка. Нельзя так обращаться с игроками, которые делают результат.
– Видите ли его в другой команде?
– Он сыграет в любой команде НХЛ. Игрок высочайшего класса, он уже подтверждал это в «Чикаго» и других клубах. Думаю, что у него проблем не будет с поиском клуба. Знаю, что его уже хотят много команд НХЛ, – сказал Каменский.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
