Каменский о Панарине вне состава «Рейнджерс»: «Это ошибка. Нельзя так обращаться с игроками, которые делают результат»

Каменский назвал ошибкой решение «Рейнджерс» касательно Панарина.

Вице-президент Фонбет Чемпионата КХЛ Валерий Каменский назвал ошибкой решение «Рейнджерс» вывести нападающего Артемия Панарина из состава.

Ранее стало известно, что форвард был выведен из состава клуба по причине возможного обмена.

– Что думаете о том, что «Рейнджерс» вывели Панарина из состава?

– Думаю, что это их ошибка. Нельзя так обращаться с игроками, которые делают результат.

– Видите ли его в другой команде?

– Он сыграет в любой команде НХЛ. Игрок высочайшего класса, он уже подтверждал это в «Чикаго» и других клубах. Думаю, что у него проблем не будет с поиском клуба. Знаю, что его уже хотят много команд НХЛ, – сказал Каменский.

