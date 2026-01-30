  • Спортс
  • Виталий Смирнов о 2:7 СССР от Чехословакии: «Позвонил секретарь ЦК КПСС: «Брежневу оказывали медпомощь. Как возможно с таким позорным счетом проиграть?» Оставшиеся матчи выиграли»
26

Виталий Смирнов вспомнил о поражении сборной СССР от Чехословакии.

Почетный президент ОКР, почетный член МОК Виталий Смирнов рассказал о реакции властей на поражение сборной СССР от Чехословакии (2:7).

– Ровно 70 лет назад – в 1956 году – отечественные спортсмены дебютировали на зимних Олимпийских играх, которые также прошли в Кортина-д’Ампеццо. Одну из золотых медалей тогда завоевали советские хоккеисты, а лучшим снайпером стал Всеволод Бобров.

– C Всеволодом Михайловичем у меня были довольно тесные, близкие отношения. Хорошо знал его. На мой взгляд, это самый функционально и физически одаренный спортсмен.

У него получалось все, за что бы он ни брался. Однажды он решил поиграть в большой теннис и вскоре начал всех обыгрывать. Невероятно талантливый, хоть и непростой человек.

– Наверняка у вас были какие-то запоминающиеся истории, связанные с Бобровым…

– Есть одна. В 1974 году в Хельсинки проходил чемпионат мира по хоккею – я в то время был первым заместителем председателя Комитета по физической культуре и спорту при Совете министров СССР. Водные виды у меня забрали, отдали всю «зиму». Я тогда отвечал за получение Олимпийских игр.

В общем, на дворе апрель. Наши приехали в столицу Финляндии и в одном из предварительных матчей крупно уступили Чехословакии (2:7). Прихожу на работу, а мне звонок – просит зайти председатель комитета Сергей Павлович Павлов. Иду к нему и вижу, как он держит у уха «правительственную» трубку, кремлевку – так мы называли белый телефон. Слышу, говорит с кем-то из большого начальства.

Оказалось, звонил секретарь ЦК КПСС Петр Нилович Демичев. В трубке крик: «Вы понимаете, вы вывели из строя Политбюро. Леонид Ильич [Брежнев] всю ночь не спал, ему оказывали медицинскую помощь. Как возможно с таким позорным счетом проиграть? Почему вы не там? Хоккей – национальный вид спорта».

Сергей Павлович ответил, что отдел ЦК партии не пускает его на такие мероприятии. Тогда Демичев сказал, пусть туда едет хотя бы ваш зам. В общем, надо ехать немедленно в Хельсинки. Все самолеты я пропустил, билетов на поезд нет – посадили в купе, где ездит проводница. Ни одежды не взял, ничего – что было, в том и отправился.

– Что было в Хельсинки?

– Бобров тогда был главным тренером СССР. Приезжаю и говорю ему все как есть. А он отвечает: «Виталий Георгиевич, все то же самое скажите, пожалуйста, спортсменам». Собрали команду, выступаю: «Ребята, наше начальство очень нервно отнеслось к вашему поражению. Но в вашей итоговой победе я не сомневаюсь».

После этого Всеволод Михайлович предложил мне находиться на скамейке во время матчей. Все оставшиеся встречи сборная выиграла и стала чемпионом мира, – сказал Смирнов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: сайт ОКР
И что, таким бредом надо гордиться?
Ответ Санитар-волк
И что, таким бредом надо гордиться?
Комментарий скрыт
Ответ МолотПермь
Комментарий скрыт
В хоккее ничего толком и не выиграл в турнирах с участием сильнейших хоккеистов. Волейбол, гандбол да - выигрывали!
Если бы только от хоккея зависила жизнь страны...
Идиотская история. Какая-то невменяемая мания, что выступление сборной по хоккею контролируется до первого лица включительно, что какого-то зама совершенно по-идиотски отправили в командировку "в чём был", что тренер отправил такого "гостя" говорить с игроками (казалось, такое в х/ф вроде легенды 17 и движения вверх для драматизма просто впихивают). Не знаю, к чему рассказано и какая реакция ожидается, но вызывает недоумение и испанский стыд.
P.S. Представьте, насколько было бы абсурдно, если бы Брежнев "крякнул" из-за этого поражения))
Ответ Vadoniy
Идиотская история. Какая-то невменяемая мания, что выступление сборной по хоккею контролируется до первого лица включительно, что какого-то зама совершенно по-идиотски отправили в командировку "в чём был", что тренер отправил такого "гостя" говорить с игроками (казалось, такое в х/ф вроде легенды 17 и движения вверх для драматизма просто впихивают). Не знаю, к чему рассказано и какая реакция ожидается, но вызывает недоумение и испанский стыд. P.S. Представьте, насколько было бы абсурдно, если бы Брежнев "крякнул" из-за этого поражения))
Последний абзац - шедевр!
Ответ Vadoniy
Идиотская история. Какая-то невменяемая мания, что выступление сборной по хоккею контролируется до первого лица включительно, что какого-то зама совершенно по-идиотски отправили в командировку "в чём был", что тренер отправил такого "гостя" говорить с игроками (казалось, такое в х/ф вроде легенды 17 и движения вверх для драматизма просто впихивают). Не знаю, к чему рассказано и какая реакция ожидается, но вызывает недоумение и испанский стыд. P.S. Представьте, насколько было бы абсурдно, если бы Брежнев "крякнул" из-за этого поражения))
Брежнев был большой болельщик хоккея. Часто посещал матчи СССР и ЦСКА так ничего удивительного в этом нет.
Идея! Идея! Идея нахожуся!
Забыли упомянуть самое главное. Именно после этого, ВЫИГРАННОГО чемпионата мира по хоккею, Всеволода Михайловича Боброва сняли с должности главного тренера сборной СССР по хоккею и отправили тренировать ... футбольную команду Кайрат в Алма-Ате (поскольку он "послал" посла СССР, пытавшегося "поучить" команду в раздевалке в перерыве того проигранного матча). Необходимость еще заметить, что перед победой 8-1 над Канадой на Кубке Канады в 1981 году, сборная СССР крупно проиграла канадцам на предварительном этапе. Однако, Тихонова тогда никто снимать не стал. Бобров - великий тренер, не уступавший ни Тарасову, ни Тихонову, но как и Чёрнышев недооцененный. Например, Тарасова ввели в Зал хоккейной славы в Торонто, а Боброва нет (именно потому, что он фактически обыграл канадцев в Суперсерии 1972 года, если бы Бобби Кларк (ПО УКАЗАНИЮ ОДНОГО ИЗ ТРЕНЕРОВ СБОРНОЙ КАНАДЫ) не искалечил тогда Харламова, не видать Канаде тогда победы как своих ушей). Дмитрий из Ниагары.
чемпионат мира, 6 команд- СССР, ЧССР, ГДР, ПНР и шведы с финами!
