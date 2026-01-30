Виталий Смирнов о 2:7 СССР от Чехословакии: «Позвонил секретарь ЦК КПСС: «Брежневу оказывали медпомощь. Как возможно с таким позорным счетом проиграть?» Оставшиеся матчи выиграли»

Виталий Смирнов вспомнил о поражении сборной СССР от Чехословакии.

Почетный президент ОКР, почетный член МОК Виталий Смирнов рассказал о реакции властей на поражение сборной СССР от Чехословакии (2:7).

– Ровно 70 лет назад – в 1956 году – отечественные спортсмены дебютировали на зимних Олимпийских играх, которые также прошли в Кортина-д’Ампеццо. Одну из золотых медалей тогда завоевали советские хоккеисты, а лучшим снайпером стал Всеволод Бобров.

– C Всеволодом Михайловичем у меня были довольно тесные, близкие отношения. Хорошо знал его. На мой взгляд, это самый функционально и физически одаренный спортсмен.

У него получалось все, за что бы он ни брался. Однажды он решил поиграть в большой теннис и вскоре начал всех обыгрывать. Невероятно талантливый, хоть и непростой человек.

– Наверняка у вас были какие-то запоминающиеся истории, связанные с Бобровым…

– Есть одна. В 1974 году в Хельсинки проходил чемпионат мира по хоккею – я в то время был первым заместителем председателя Комитета по физической культуре и спорту при Совете министров СССР. Водные виды у меня забрали, отдали всю «зиму». Я тогда отвечал за получение Олимпийских игр.

В общем, на дворе апрель. Наши приехали в столицу Финляндии и в одном из предварительных матчей крупно уступили Чехословакии (2:7). Прихожу на работу, а мне звонок – просит зайти председатель комитета Сергей Павлович Павлов. Иду к нему и вижу, как он держит у уха «правительственную» трубку, кремлевку – так мы называли белый телефон. Слышу, говорит с кем-то из большого начальства.

Оказалось, звонил секретарь ЦК КПСС Петр Нилович Демичев. В трубке крик: «Вы понимаете, вы вывели из строя Политбюро. Леонид Ильич [Брежнев] всю ночь не спал, ему оказывали медицинскую помощь. Как возможно с таким позорным счетом проиграть? Почему вы не там? Хоккей – национальный вид спорта».

Сергей Павлович ответил, что отдел ЦК партии не пускает его на такие мероприятии. Тогда Демичев сказал, пусть туда едет хотя бы ваш зам. В общем, надо ехать немедленно в Хельсинки. Все самолеты я пропустил, билетов на поезд нет – посадили в купе, где ездит проводница. Ни одежды не взял, ничего – что было, в том и отправился.

– Что было в Хельсинки?

– Бобров тогда был главным тренером СССР. Приезжаю и говорю ему все как есть. А он отвечает: «Виталий Георгиевич, все то же самое скажите, пожалуйста, спортсменам». Собрали команду, выступаю: «Ребята, наше начальство очень нервно отнеслось к вашему поражению. Но в вашей итоговой победе я не сомневаюсь».

После этого Всеволод Михайлович предложил мне находиться на скамейке во время матчей. Все оставшиеся встречи сборная выиграла и стала чемпионом мира, – сказал Смирнов.