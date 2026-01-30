  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Роман Ротенберг: «Сборная Беларуси хорошо развивается во всех возрастных категориях. Это наша совместная работа. Когда они вернутся на ЧМ, будут обыгрывать многие команды»
14

Роман Ротенберг: «Сборная Беларуси хорошо развивается во всех возрастных категориях. Это наша совместная работа. Когда они вернутся на ЧМ, будут обыгрывать многие команды»

Роман Ротенберг высказался о развитии сборной Беларуси.

Главный тренер сборной «России 25» Роман Ротенберг высказался о развитии сборной Беларуси.

«Сборная Беларуси – очень сильная команда. Вы можете запомнить мои слова: когда сборная Беларуси вернется на чемпионат мира, она будет обыгрывать многие другие сборные.

Сборная развивается очень хорошо во всех возрастных категориях. Это наша совместная работа», – заявил Ротенберг.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Советский спорт»
logoРоман Ротенберг
logoСоветский спорт
сборная России U25
logoСборная Беларуси по хоккею
logoСборная России по хоккею с шайбой
logoФХР
logoЧМ по хоккею
logoКХЛ
14 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Надо было поведать миру, что в 20 лет лично светил лазерной указкой в лицо Томми Сало, благодаря чему Владимир Копать забил тот самый гол. Чего уж прибедняться :)
Не курю уже неделю. Это наша совместная работа. Спасибо, РоБо.
Ответ Александр Сучков
Не курю уже неделю. Это наша совместная работа. Спасибо, РоБо.
Красава ! Держись
Рома, там у Йокерита шут на эмблеме. Не хочешь съездить, поразвивать клуб по месту своей регистрации?
РоРо даже к развитию сборной Беларуси свою тренерскую руку приложил...
Ответ Владимир Владимир_1116699774
РоРо даже к развитию сборной Беларуси свою тренерскую руку приложил...
Не удивлюсь, если к развитию сборной Марса тоже
Поступило предложение.
За место Шута на эмблеме Йокерета.
Портрет Барбарисыча......
А что,а вдруг...Не чужой же человек.
Мы будем обыгрывать все команды, а беларусы многие. И это благодаря подобным заявлениям Романа. Потому что каждое его слово материально, оно сразу начинает действовать само по себе. Берегитесь все. Мы с беларусами вернемся и обыграем всех и многих))))
Согласен, сборная Белоруссии обыграет Россию под руководством тренера России 25,,но думаю его не будет к этому моменту в федерации хоккея России, шарлатаны нам не нужны.
Неугомонный, он и к Беларуси руку приложил.
Квартальнов напрягся. Все Ротенберги совместители.
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Ротенберг о Моуринью: «Тренер с яйцами! Снял вратаря и отправил в штрафную. Момент, когда он кричал голкиперу, напомнил хоккейную лавку! Жозе можно назвать величайшим»
30 января, 14:15
Роман Ротенберг: «Многим федерациям запрещено играть с Россией – это решение их правительств. Беларусь и Казахстан – сильные команды, растут хорошие ребята»
30 января, 13:05
Роман Ротенберг: «Лучше смотреть Олимпиаду, чем задавать вопросы искусственному интеллекту. Мы должны изучать мировые стандарты и работу в разных странах»
30 января, 10:30
Рекомендуем
Главные новости
НХЛ. «Вашингтон» сыграет с «Филадельфией», «Тампа» против «Баффало», «Айлендерс» примут «Питтсбург», «Эдмонтон» встретится с «Торонто»
вчера, 22:55
«Клюшку с автографом Овечкина получил прямо из его рук – это было незабываемо». Истории хоккеистов КХЛ
вчера, 22:00Спецпроект
Никитин об Олимпиаде: «Хоккей в основном в записи смотрю. Это спокойнее и без эмоций, не переживаешь. Тройка фаворитов понятна – Канада, США и Швеция»
вчера, 21:59
Пономарев об «Авангарде»: «Мы – наш главный соперник. Ощущение, что у нас есть альтер эго «Алик», он проявляется и игра идет наперекосяк»
вчера, 21:24
Ларионов о 4:3 с «Динамо» Минск: «СКА нужна была самоотдача, взаимовыручка, характер. Надеюсь, мы на правильном пути. Эта победа дает уверенность каждому игроку, что завтра будет другой день»
вчера, 21:13
Ги Буше: «Проблема «Авангарда» в том, что против лидеров мы полностью заряжены, а в матчах против тех, кто ниже, иногда отходим от своей игры. Стараемся это исправить через работу»
вчера, 20:48
Василевский о прозвище Большой кот: «Я люблю кошек, я большой. Джирарди и Коберн начали называть меня так, и прозвище прижилось. Мне оно нравится»
вчера, 20:41
Ларионов о прерванной серии из 7 поражений: «Попадаешь в эмоциональную яму, когда должен найти силы, подход к каждому игроку. Рад, что последние 2 матча провели на хорошем уровне»
вчера, 20:22
Сирелли пропустит Олимпиаду-2026 из-за травмы, Беннетт заменит его в сборной Канады
вчера, 20:11
Никитин об игре ЦСКА: «Рано говорить, что у нас рост команды. По шажочкам парни учатся выигрывать матчи, которые тяжело складываются»
вчера, 19:53
Ко всем новостям
Последние новости
Ги Буше: «Маклауд прогрессирует от матча к матчу. Он был вдохновляющим примером для партнеров в игре с «Шанхаем», классно отрабатывает и в обороне, и в атаке»
вчера, 21:48
Тренер «Сочи» Михайлов об 1:3 от ЦСКА: «Играли с душой, создавали моменты. По самоотдаче и содержанию к ребятам вопросов нет»
вчера, 21:37
Квартальнов о поражениях «Динамо» Минск: «Где-то мы что-то проспали, январь – не в нашу пользу. Всем линиям нужно было добавлять. Но через работу выберемся»
вчера, 20:58
Сушинский об ОИ: «Золотые медали возьмут либо канадцы, либо американцы, либо шведы, либо чехи, либо финны. Стандартный список, других серьезных претендентов не вижу»
вчера, 19:10
Миллер о Кубке Гагарина: «У «Ак Барса» хорошие шансы, классный состав, каждая пятерка опасна. Наша главная сила – не пропускаем много. Весь сезон держим определенную планку»
вчера, 18:46
Десятков о 2:3: «Гол «Металлурга» в свои ворота вселил в ребят кураж, раскрепостил. Но нельзя столько удаляться с соперником, который претендует минимум на финал Кубка Гагарина»
вчера, 18:35
Демченко пропустил 3 шайбы к 27-й минуте матча со СКА и был заменен на Фукале
вчера, 17:41
Рябыкин о Козлове во главе «Динамо»: «Слава был авторитетным игроком. Сомневаюсь, что ему может не хватить опыта. Он много лет был помощником, из него получится хороший главный тренер»
вчера, 17:33
Генменеджер «Ак Барса»: «Видим в Арефьеве большую перспективу. Считаем, что при правильном развитии он станет одним из ведущих вратарей КХЛ»
вчера, 16:58
Митчелл Миллер: «НХЛ остается мечтой, мне хотелось бы поиграть в Америке. Но пока я в «Ак Барсе», буду делать все, чтобы выиграть Кубок Гагарина»
вчера, 16:16
Рекомендуем