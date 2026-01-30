Роман Ротенберг: «Сборная Беларуси хорошо развивается во всех возрастных категориях. Это наша совместная работа. Когда они вернутся на ЧМ, будут обыгрывать многие команды»
Роман Ротенберг высказался о развитии сборной Беларуси.
Главный тренер сборной «России 25» Роман Ротенберг высказался о развитии сборной Беларуси.
«Сборная Беларуси – очень сильная команда. Вы можете запомнить мои слова: когда сборная Беларуси вернется на чемпионат мира, она будет обыгрывать многие другие сборные.
Сборная развивается очень хорошо во всех возрастных категориях. Это наша совместная работа», – заявил Ротенберг.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Советский спорт»
