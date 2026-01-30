ЦСКА продлил контракт с Патрихаевым до 2028 года. 19-летний защитник набрал 13 очков в 49 матчах при «плюс 13»

Иван Патрихаев продлил контракт с ЦСКА.

ЦСКА и защитник Иван Патрихаев продлили контракт.

Срок нового соглашения рассчитан до 31 мая 2028 года.

В нынешнем сезоне 19-летний Патрихаев занимает второе место по результативности среди защитников ЦСКА. В 49 матчах он набрал 13 (3+10) очков.

Также он является лидером команды по показателю полезности – «плюс 13».