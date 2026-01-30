  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Рэддиш провел 6-й матч в сезоне с 3+ очками – догнал Бушара и уступает Куинну Хьюзу. У защитника «Тампы» 47 баллов в 46 играх чемпионата
12

Рэддиш провел 6-й матч в сезоне с 3+ очками – догнал Бушара и уступает Куинну Хьюзу. У защитника «Тампы» 47 баллов в 46 играх чемпионата

Защитник «Тампы» Даррен Рэддиш набрал 3 (1+2) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега» (4:1).

Канадец провел шестую игру с тремя очками за матч в нынешнем сезоне.

По этому показателю среди защитников он догнал Эвана Бушара из «Эдмонтона». Рэддиш и Бушар уступают только Куинну Хьюзу из «Миннесоты» (7 таких матчей).

Рекордом «Тампы» по количеству матчей с тремя очками владеет Виктор Хедман – 8 игр в сезоне-2023/24.

Рэддиш набрал 47 (15+32) очков при полезности «плюс 18» в 46 матчах чемпионата в этом сезоне.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт НХЛ
logoДаррен Рэддиш
logoТампа-Бэй
logoНХЛ
logoКуинн Хьюз
logoЭван Бушар
logoМиннесота
logoЭдмонтон
logoВиктор Хедман
12 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Это, конечно, просто фантастика, но страшно подумать, какой контракт он потребует в конце сезона.
Ответ Cr1mean Man
Это, конечно, просто фантастика, но страшно подумать, какой контракт он потребует в конце сезона.
Очевидно, что Тампа его не будет подписывать. Ему почти 30, риск, что это игрок «одного сезона» очень велик, чтобы отваливать ему кучу денег.
Ответ Simbad
Очевидно, что Тампа его не будет подписывать. Ему почти 30, риск, что это игрок «одного сезона» очень велик, чтобы отваливать ему кучу денег.
Для кого очевидно? Просто так при стареющем Хедмане отпустить чувака, который имеет в два раза больше бросков свыше 90 миль в час во всей лиге, чем ближайший конкурент? А во второй бригаде кто будет играть? Дастю? Или Витя вседве минуты? Тем более, что он вроде как готов на серьезные уступки, поскольку многим Тампе обязан. Крайне удивлюсь, если не договорятся. Вопрос только - на сколько.
Какая же там конкуренция, если человек с таким потенциалом для набора очков получает возможность сыграть полноценный сезон на уровне НХЛ только в 26 лет
Ответ blind_stare
Какая же там конкуренция, если человек с таким потенциалом для набора очков получает возможность сыграть полноценный сезон на уровне НХЛ только в 26 лет
Это не конкуренция, а шанс, которым игрок воспользовался благодаря отсутствию Хедмана. Рэддиш играет в большинстве Тампы с Кучеровым. Убери его из большинства и результативность будет иной.

Но шансом нужно было суметь воспользоваться и теперь даже после возвращения шведа далеко не факт, что Рэддиш покинет большинство Тампы, ведь помимо передач он продемонстрировал свой бросок, которым швед не обладает.
Ответ Спартаковец навсегда
Это не конкуренция, а шанс, которым игрок воспользовался благодаря отсутствию Хедмана. Рэддиш играет в большинстве Тампы с Кучеровым. Убери его из большинства и результативность будет иной. Но шансом нужно было суметь воспользоваться и теперь даже после возвращения шведа далеко не факт, что Рэддиш покинет большинство Тампы, ведь помимо передач он продемонстрировал свой бросок, которым швед не обладает.
Факт! Ну и Вите уже 35 лет, ему не долго осталось
Эффект Кучерова!
Когда у тебя куч играет в ПП набирать очки можно просто стоя , он шайбой попадет в твою клюшку и она отлетит в ворота , а по факту , Реддиш очень подрос в этом сезоне , надеюсь не будет ломить зарплату , хотел бы чтобы еще поиграл в Тампе
меня в этом сезоне Рэддиш приятно удивляет. очень интересно наблюдать за его игрой
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
НХЛ. «Вашингтон» сыграет с «Филадельфией», «Тампа» против «Баффало», «Айлендерс» примут «Питтсбург», «Эдмонтон» встретится с «Торонто»
вчера, 22:55
«Клюшку с автографом Овечкина получил прямо из его рук – это было незабываемо». Истории хоккеистов КХЛ
вчера, 22:00Спецпроект
Никитин об Олимпиаде: «Хоккей в основном в записи смотрю. Это спокойнее и без эмоций, не переживаешь. Тройка фаворитов понятна – Канада, США и Швеция»
вчера, 21:59
Пономарев об «Авангарде»: «Мы – наш главный соперник. Ощущение, что у нас есть альтер эго «Алик», он проявляется и игра идет наперекосяк»
вчера, 21:24
Ларионов о 4:3 с «Динамо» Минск: «СКА нужна была самоотдача, взаимовыручка, характер. Надеюсь, мы на правильном пути. Эта победа дает уверенность каждому игроку, что завтра будет другой день»
вчера, 21:13
Ги Буше: «Проблема «Авангарда» в том, что против лидеров мы полностью заряжены, а в матчах против тех, кто ниже, иногда отходим от своей игры. Стараемся это исправить через работу»
вчера, 20:48
Василевский о прозвище Большой кот: «Я люблю кошек, я большой. Джирарди и Коберн начали называть меня так, и прозвище прижилось. Мне оно нравится»
вчера, 20:41
Ларионов о прерванной серии из 7 поражений: «Попадаешь в эмоциональную яму, когда должен найти силы, подход к каждому игроку. Рад, что последние 2 матча провели на хорошем уровне»
вчера, 20:22
Сирелли пропустит Олимпиаду-2026 из-за травмы, Беннетт заменит его в сборной Канады
вчера, 20:11
Никитин об игре ЦСКА: «Рано говорить, что у нас рост команды. По шажочкам парни учатся выигрывать матчи, которые тяжело складываются»
вчера, 19:53
Ко всем новостям
Последние новости
Ги Буше: «Маклауд прогрессирует от матча к матчу. Он был вдохновляющим примером для партнеров в игре с «Шанхаем», классно отрабатывает и в обороне, и в атаке»
вчера, 21:48
Тренер «Сочи» Михайлов об 1:3 от ЦСКА: «Играли с душой, создавали моменты. По самоотдаче и содержанию к ребятам вопросов нет»
вчера, 21:37
Квартальнов о поражениях «Динамо» Минск: «Где-то мы что-то проспали, январь – не в нашу пользу. Всем линиям нужно было добавлять. Но через работу выберемся»
вчера, 20:58
Сушинский об ОИ: «Золотые медали возьмут либо канадцы, либо американцы, либо шведы, либо чехи, либо финны. Стандартный список, других серьезных претендентов не вижу»
вчера, 19:10
Миллер о Кубке Гагарина: «У «Ак Барса» хорошие шансы, классный состав, каждая пятерка опасна. Наша главная сила – не пропускаем много. Весь сезон держим определенную планку»
вчера, 18:46
Десятков о 2:3: «Гол «Металлурга» в свои ворота вселил в ребят кураж, раскрепостил. Но нельзя столько удаляться с соперником, который претендует минимум на финал Кубка Гагарина»
вчера, 18:35
Демченко пропустил 3 шайбы к 27-й минуте матча со СКА и был заменен на Фукале
вчера, 17:41
Рябыкин о Козлове во главе «Динамо»: «Слава был авторитетным игроком. Сомневаюсь, что ему может не хватить опыта. Он много лет был помощником, из него получится хороший главный тренер»
вчера, 17:33
Генменеджер «Ак Барса»: «Видим в Арефьеве большую перспективу. Считаем, что при правильном развитии он станет одним из ведущих вратарей КХЛ»
вчера, 16:58
Митчелл Миллер: «НХЛ остается мечтой, мне хотелось бы поиграть в Америке. Но пока я в «Ак Барсе», буду делать все, чтобы выиграть Кубок Гагарина»
вчера, 16:16
Рекомендуем