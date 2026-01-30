Рэддиш провел 6-й матч в сезоне с 3+ очками – догнал Бушара и уступает Куинну Хьюзу. У защитника «Тампы» 47 баллов в 46 играх чемпионата
Защитник «Тампы» Даррен Рэддиш набрал 3 (1+2) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега» (4:1).
Канадец провел шестую игру с тремя очками за матч в нынешнем сезоне.
По этому показателю среди защитников он догнал Эвана Бушара из «Эдмонтона». Рэддиш и Бушар уступают только Куинну Хьюзу из «Миннесоты» (7 таких матчей).
Рекордом «Тампы» по количеству матчей с тремя очками владеет Виктор Хедман – 8 игр в сезоне-2023/24.
Рэддиш набрал 47 (15+32) очков при полезности «плюс 18» в 46 матчах чемпионата в этом сезоне.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт НХЛ
Но шансом нужно было суметь воспользоваться и теперь даже после возвращения шведа далеко не факт, что Рэддиш покинет большинство Тампы, ведь помимо передач он продемонстрировал свой бросок, которым швед не обладает.