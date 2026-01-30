Макдэвид сделал минимум 60 передач в 10 сезонах в НХЛ. У Коффи их 11, рекорд принадлежит Гретцки – 17 сезонов

Коннор Макдэвид сделал 60-ю результативную передачу в сезоне НХЛ.

Нападающий «Эдмонтона » Коннор Макдэвид набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе» (4:3 ОТ).

Голевая передача в этой игре стало 60-й в текущем сезоне для канадца.

Макдэвид стал пятым хоккеистом в истории лиги с десятью сезонами, в котором ему удалось сделать как минимум 60 передач.

Столько же – по 10 – таких сезонов в активе Адама Оутса и Рэя Бурка . 11 сезонов с 60 ассистами провел Пол Коффи . Рекордсменом является Уэйн Гретцки – 17 сезонов.