Макдэвид сделал минимум 60 передач в 10 сезонах в НХЛ. У Коффи их 11, рекорд принадлежит Гретцки – 17 сезонов
Коннор Макдэвид сделал 60-ю результативную передачу в сезоне НХЛ.
Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе» (4:3 ОТ).
Голевая передача в этой игре стало 60-й в текущем сезоне для канадца.
Макдэвид стал пятым хоккеистом в истории лиги с десятью сезонами, в котором ему удалось сделать как минимум 60 передач.
Столько же – по 10 – таких сезонов в активе Адама Оутса и Рэя Бурка. 11 сезонов с 60 ассистами провел Пол Коффи. Рекордсменом является Уэйн Гретцки – 17 сезонов.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт НХЛ
Будет вторым и по передачам после Гретцки Макди, как пить дать!
Возможно и по очкам!😬✌️😎
