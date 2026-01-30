Дрегер о Панарине: «Если интересует вариант с арендой, стоит обратить внимание на «Даллас». Нилл знает, что продление контракта с Робертсоном обойдется дорого»
Инсайдер Даррен Дрегер поделился мыслями на тему того, может ли Артемий Панарин перейти в «Даллас» из «Рейнджерс».
«Не стал бы исключать возможность приобретения Панарина «Далласом». Интерес «Старс» к Артемию носит исключительно арендный характер.
Необходимо учитывать тот факт, что у их звездного игрока, Джейсона Робертсона, истекает контракт в конце сезона. Генеральный менеджер Джим Нилл знает, что продление контракта с Робертсоном обойдется дорого.
Если Панарина интересует вариант с арендой, то стоит обратить внимание на «Даллас».
В противном случае «Старс» будут искать в другом месте форварда для топ-9, который может стать неограниченным свободным агентом, и есть ряд игроков, которые вполне подходят под эту категорию», – сказал Даррен Дрегер.
И что значит "интересует вариант с арендой"? Конечно не интересует, он с таким же успехом доиграет сезон в "Рейнджерс".