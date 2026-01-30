Дрегер о Панарине: «Если интересует вариант с арендой, стоит обратить внимание на «Даллас». Нилл знает, что продление контракта с Робертсоном обойдется дорого»

Даррен Дрегер оценил шансы на переход Артемия Панарина в «Даллас».

Инсайдер Даррен Дрегер поделился мыслями на тему того, может ли Артемий Панарин перейти в «Даллас» из «Рейнджерс ».

«Не стал бы исключать возможность приобретения Панарина «Далласом ». Интерес «Старс» к Артемию носит исключительно арендный характер.

Необходимо учитывать тот факт, что у их звездного игрока, Джейсона Робертсона , истекает контракт в конце сезона. Генеральный менеджер Джим Нилл знает, что продление контракта с Робертсоном обойдется дорого.

Если Панарина интересует вариант с арендой, то стоит обратить внимание на «Даллас».

В противном случае «Старс» будут искать в другом месте форварда для топ-9, который может стать неограниченным свободным агентом, и есть ряд игроков, которые вполне подходят под эту категорию», – сказал Даррен Дрегер.

