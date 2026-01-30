  • Спортс
  • Дрегер о Панарине: «Если интересует вариант с арендой, стоит обратить внимание на «Даллас». Нилл знает, что продление контракта с Робертсоном обойдется дорого»
7

Даррен Дрегер оценил шансы на переход Артемия Панарина в «Даллас».

Инсайдер Даррен Дрегер поделился мыслями на тему того, может ли Артемий Панарин перейти в «Даллас» из «Рейнджерс».

«Не стал бы исключать возможность приобретения Панарина «Далласом». Интерес «Старс» к Артемию носит исключительно арендный характер.

Необходимо учитывать тот факт, что у их звездного игрока, Джейсона Робертсона, истекает контракт в конце сезона. Генеральный менеджер Джим Нилл знает, что продление контракта с Робертсоном обойдется дорого.

Если Панарина интересует вариант с арендой, то стоит обратить внимание на «Даллас».

В противном случае «Старс» будут искать в другом месте форварда для топ-9, который может стать неограниченным свободным агентом, и есть ряд игроков, которые вполне подходят под эту категорию», – сказал Даррен Дрегер.

«Вашингтон» и «Лос-Анджелес» готовы дать Панарину 3-летний контракт с зарплатой 12 млн долларов в год. «Кэпиталс» – среди фаворитов на сделку

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: TSN
7 комментариев
Панаре плевать на чашку, главное контракт побольше и подольше
Ответ вперёд спартак
Панаре плевать на чашку, главное контракт побольше и подольше
ну и городок для жизни поинтереснее)))
Вот вроде много сказал, а как будто и не сказал ничего. (Они решили сходить за хлебом, но потом вспомнили, что у них есть вчерашний хлеб и не пошли за хлебом)
Топ 9 как то жидковато
А зачем Артемию аренда? С текущим контрактом в этом году на миллион? С риском травмироваться в плей-офф и иметь проблемы с подписанием нового контракта? Бред.
может Робертсон и дорого, а может летом будут свободные деньги, если до дедлайна не подпишут. И будет как у Жванецкого,- вчера были большие по пять, сегодня маленькие по три.
Панарин в третьем звене? Оригинально.
И что значит "интересует вариант с арендой"? Конечно не интересует, он с таким же успехом доиграет сезон в "Рейнджерс".
