  • Ротенберг о Моуринью: «Тренер с яйцами! Снял вратаря и отправил в штрафную. Момент, когда он кричал голкиперу, напомнил хоккейную лавку! Жозе можно назвать величайшим»
95

Ротенберг о Моуринью: «Тренер с яйцами! Снял вратаря и отправил в штрафную. Момент, когда он кричал голкиперу, напомнил хоккейную лавку! Жозе можно назвать величайшим»

Роман Ротенберг: Жозе Моуринью – тренер с яйцами!.

Бывший главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал работу главного тренера «Бенфики» Жозе Моуринью в матче Лиги чемпионов против «Реала» (4:2).

В добавленное время ко второму тайму при счете 3:2 в штрафную мадридцев пришел голкипер португальцев Анатолий Трубин и забил гол, который вывел «Бенфику» в плей-офф турнира.

«Я видел этот момент! Момент, когда он кричал вратарю, напомнил мне хоккейную лавку!

Он прямо кричал: «Давай, давай туда!» Это и есть управление игрой. Там же огромное поле, а он до него докричался! И показал [куда бежать]. Это очень интересно!

Конечно, его можно назвать величайшим: он взял на себя огромный риск, пошел ва-банк, и это сработало! Мы все должны понимать, что за этим стоит вся его жизнь, весь его опыт.

Он тренер с яйцами! Принял такое решение – снять вратаря и отправить его в штрафную. Забили красивейший гол, обыграли один из сильнейших клубов в истории футбола. Это интересно!

Это пример того, как сработал весь его жизненный опыт: он тренировался, развивался, чтобы в нужный момент принять такое правильное решение. Это интересно.

С этого стоит брать пример! Осознанный риск. Тот, кто не рискует, не выигрывает ничего», – сказал Роман Ротенберг.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
95 комментариев
Я люблю тебя, Марино, всё сильней день ото дня!
Ответ дядя митяй
Я люблю тебя, Марино, всё сильней день ото дня!
Без твоей любви, Марино, я не снял бы вратаря
Ответ Bartez1986
Без твоей любви, Марино, я не снял бы вратаря
Наши встречи так недолги, расставанья с СКА просты
И в чём был риск? Если существовал только один вариант для попадания в стыки. Любой тренер в такой ситуации отправит вратаря к чужим воротам.
Ротену лишь бы лишний раз попиариться.
Ответ Evgen Vynokurov
И в чём был риск? Если существовал только один вариант для попадания в стыки. Любой тренер в такой ситуации отправит вратаря к чужим воротам. Ротену лишь бы лишний раз попиариться.
Огромный риск видимо было в том, что пропустить ещё один мяч, который ничего не решал. Ротенберг это что то из альтернативного космоса или иного измерения.
Ответ Evgen Vynokurov
И в чём был риск? Если существовал только один вариант для попадания в стыки. Любой тренер в такой ситуации отправит вратаря к чужим воротам. Ротену лишь бы лишний раз попиариться.
,,Огромный риск! Взял на себя ответственность! Пошёл ва-банк!" -- ещё раз показывает насколько Роман Борисович разбирается в спорте.😂
Я бы сравнил его с Йозе Марино, - добавил Ротенберг
Ответ shin93
Я бы сравнил его с Йозе Марино, - добавил Ротенберг
Ахахаа
Ответ shin93
Я бы сравнил его с Йозе Марино, - добавил Ротенберг
величайшего с особенным
Будь Ромка на его месте, отправил бы вратаря в чужую штрафную еще в середине второго тайма. Это было бы еще гениальнее.
Ответ Михаил Ильин
Будь Ромка на его месте, отправил бы вратаря в чужую штрафную еще в середине второго тайма. Это было бы еще гениальнее.
Он бы заменил его на полевого
Ответ Михаил Ильин
Будь Ромка на его месте, отправил бы вратаря в чужую штрафную еще в середине второго тайма. Это было бы еще гениальнее.
Будь Рома на его месте, во втором тайме у Бенфики после замен играл бы уже третий вратарь.
что значит " снял" , он что заменил его на полевого ?🤷
Ответ savik-A.M.
что значит " снял" , он что заменил его на полевого ?🤷
Не, он его комплиментами уговорил поехать к себе домой.
Ответ savik-A.M.
что значит " снял" , он что заменил его на полевого ?🤷
Снял в кино, снял в порно.
Ага, напомнил себя.
Ответ Федя Букин
Ага, напомнил себя.
Только Жозе Моуриньо выиграл , в отличии от йозе Марино )))
Который менял вратаря и стабильно пропускал еще ))
Кто такой Моуринью? Может, Йозе Марино?
Моур то хоть шарит в своей сфере а не дитя папы друга перзидента
Риск то в чем? Ротенберг, ты хоть думай ,что пишешь , риска было 0, ему или 4:2 или ничего, 3:2 для него или 3:3 значения не имело принципиально.🤡
«Тот, кто не рискует не выигрывает ничего»сказал Рома
Ах вот почему ты,Рома, никогда ничего не выигрывал, боишься рисковать,теперь всё ясно
