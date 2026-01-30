Джек Хьюз получил травму в матче с «Нэшвиллом», сыграв только 02:27. Тренер «Нью-Джерси» Киф не считает повреждение серьезным

Джек Хьюз получил травму в матче с «Нэшвиллом».

Нападающий «Нью-Джерси » Джек Хьюз не смог доиграть матч регулярного чемпионата НХЛ против «Нэшвилла » (3:2 ОТ).

Форвард сыграл только 2 минуты и 27 секунд в первом периоде, после чего не появлялся на площадке из-за травмы нижней части тела.

Хоккеисту предстоит пройти дополнительное обследование, впрочем главный тренер команды Шелдон Киф не считает повреждение серьезным.

В этом сезоне Хьюз набрал 36 (12+24) очков при полезности «минус 6» в 36 матчах чемпионата.