Джек Хьюз получил травму в матче с «Нэшвиллом», сыграв только 02:27. Тренер «Нью-Джерси» Киф не считает повреждение серьезным
Джек Хьюз получил травму в матче с «Нэшвиллом».
Нападающий «Нью-Джерси» Джек Хьюз не смог доиграть матч регулярного чемпионата НХЛ против «Нэшвилла» (3:2 ОТ).
Форвард сыграл только 2 минуты и 27 секунд в первом периоде, после чего не появлялся на площадке из-за травмы нижней части тела.
Хоккеисту предстоит пройти дополнительное обследование, впрочем главный тренер команды Шелдон Киф не считает повреждение серьезным.
В этом сезоне Хьюз набрал 36 (12+24) очков при полезности «минус 6» в 36 матчах чемпионата.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Daily Faceoff
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Нью-Джерси надо отправлять двух Хьюзов в Миннесоту к третьему... Пока от них не избавяться, ничего хорошего в Нью-Джерси не будет.
Нью-Джерси надо отправлять двух Хьюзов в Миннесоту к третьему... Пока от них не избавяться, ничего хорошего в Нью-Джерси не будет.
и будет Сутер-Паризе ver 2.0
Нью-Джерси надо отправлять двух Хьюзов в Миннесоту к третьему... Пока от них не избавяться, ничего хорошего в Нью-Джерси не будет.
Не потянет Минька такое чисто по деньгам.
У этого всё стабильно.
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем