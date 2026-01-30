Аланов об изменениях при Люзенкове: «Сибирь» стала компактно играть в средней зоне. Возможно, не для всех болельщиков это выглядит красиво, но важно, что удается добиваться результата»

Егор Аланов высказался об изменениях в игре «Сибири».

Защитник «Сибири» Егор Аланов ответил на вопрос касательно тактических изменений в игре команде под руководством Ярослава Люзенкова.

– Как тактически «Сибирь» поменялась? Даже не при Бердине, а после назначения Ярослава Люзенкова?

– В первую очередь, мы стали компактно играть в средней зоне.

Много работаем над этим и над зоной обороны. Возможно, не для всех болельщиков это со стороны выглядит красиво, но важно, что удается добиваться результата.

С такими сильными атакующими командами, как «Металлург» и «Ак Барс», удалось пропустить минимальное количество шайб – это показатель того, что в работе над обороной мы на правильном пути.

– При назначении Альберта Лещева было удивительно, что бывший нападающий занимается в «Сибири» обороной. Он и сейчас отвечает среди тренеров за защитников?

– Собрания по обороне и меньшинству проводит именно Лещев. Он все-таки был центральным нападающим. Многие центральные очень хорошо играют в обороне, знают меньшинство.

Центрфорвард – самая умная позиция в хоккее. Для них, на мой взгляд, не составляет проблемы разобраться в обороне. Так что здесь ничего удивительного нет, – сказал Егор Аланов.