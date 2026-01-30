Лайон выиграл 10-й матч подряд и побил рекорд «Баффало» по длительности победной серии
Алекс Лайон побил рекорд «Баффало» по длительности победной серии.
Голкипер «Баффало» Алекс Лайон отразил 37 из 38 бросков в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Лос-Анджелеса» (4:1).
33-летний вратарь записал на свой счет десятую победу подряд и установил рекорд «Сэйбрс» по длительности серии и выигранными играми.
Лайон превзошел достижение Джерри Дежардена, который в 1976 году выиграл девять матчей подряд.
В этом сезоне Лайон провел 24 матча в регулярном чемпионате, пропуская в среднем 2,62 шайбы и отражая 91,4% бросков.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт НХЛ
Думал рекорд у Гашека
да все думали))) что все вратарские рекорды Баффало у Гашека
Ну ещё Миллера не забывайте, не одним Гашеком Баффало славится. Миллер тоже вратарь очень сильный был.
