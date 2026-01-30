ЛеБрюн о Панарине: «Вашингтон» заинтересован – они хотят приобрести вингера. Для них сделать такой ход сейчас или в межсезонье – это одно и то же»

Пьер ЛеБрюн оценил возможность перехода Артемия Панарина в «Вашингтон».

Инсайдер Пьер ЛеБрюн поделился мыслями о том, может ли нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин обменян в «Вашингтон».

«Скорее всего, речь идет о командах, которые не боятся подписать с 34-летним игроком четырехлетний контракт, возможно, со средней годовой зарплатой в двузначных числах. Как мы считаем, именно такой будет сумма продления, если сделка состоится.

Одной из таких команд является «Вашингтон».

Насколько известно, «Кэпиталс» ведут переговоры и заинтересованы в Панарине. Они хотят добавить в состав результативного вингера.

Продление контракта для них важно, потому что в этом сезоне они могут не попасть в плей-офф. Поэтому для них сделать такой ход [приобрести Панарина] сейчас или в межсезонье – это одно и то же», – сказал Пьер ЛеБрюн.

«Вашингтон» и «Лос-Анджелес» готовы дать Панарину 3-летний контракт с зарплатой 12 млн долларов в год. «Кэпиталс» – среди фаворитов на приобретение форварда «Рейнджерс»