ЛеБрюн о Панарине: «Вашингтон» заинтересован – они хотят приобрести вингера. Для них сделать такой ход сейчас или в межсезонье – это одно и то же»
Инсайдер Пьер ЛеБрюн поделился мыслями о том, может ли нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин обменян в «Вашингтон».
«Скорее всего, речь идет о командах, которые не боятся подписать с 34-летним игроком четырехлетний контракт, возможно, со средней годовой зарплатой в двузначных числах. Как мы считаем, именно такой будет сумма продления, если сделка состоится.
Одной из таких команд является «Вашингтон».
Насколько известно, «Кэпиталс» ведут переговоры и заинтересованы в Панарине. Они хотят добавить в состав результативного вингера.
Продление контракта для них важно, потому что в этом сезоне они могут не попасть в плей-офф. Поэтому для них сделать такой ход [приобрести Панарина] сейчас или в межсезонье – это одно и то же», – сказал Пьер ЛеБрюн.
«Вашингтон» и «Лос-Анджелес» готовы дать Панарину 3-летний контракт с зарплатой 12 млн долларов в год. «Кэпиталс» – среди фаворитов на приобретение форварда «Рейнджерс»
Как бы Панарин нигде не высказывался, что собирается гоняться за чашкой/играть за еду ради кубка и т.д.
Скорее наоборот, судя по инсайдерской инфе Панарина в первую очередь интересует обмен в команду, которая сразу же его продлит. То есть минимум лишних телодвижений, никаких выходов на рынок свободных агентов и прочего.
Поэтому если Вашингтон больше всех заинтересован, готов предложить требуемый контракт, то собственно почему бы и нет?