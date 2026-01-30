Роман Ротенберг: «Многим федерациям запрещено играть с Россией – это решение их правительств. Беларусь и Казахстан – сильные команды, растут хорошие ребята»

Роман Ротенберг: многим федерациям запрещено играть с Россией.

Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг рассказал о контактах с другими хоккейными федерациями.

«Мы поддерживаем связь со всеми федерациями.

К сожалению, многим из них запрещено участвовать, играть с нами – это не их решение, а решение их правительств. Работа ведется постоянно, чтобы команды могли играть.

Тем не менее и сборная Беларуси , и сборная Казахстана , против которых мы сейчас играем, – сильные команды, у них растут хорошие ребята, развиваются по всем возрастам», – сказал Роман Ротенберг.