Роман Ротенберг: «Многим федерациям запрещено играть с Россией – это решение их правительств. Беларусь и Казахстан – сильные команды, растут хорошие ребята»
Роман Ротенберг: многим федерациям запрещено играть с Россией.
Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг рассказал о контактах с другими хоккейными федерациями.
«Мы поддерживаем связь со всеми федерациями.
К сожалению, многим из них запрещено участвовать, играть с нами – это не их решение, а решение их правительств. Работа ведется постоянно, чтобы команды могли играть.
Тем не менее и сборная Беларуси, и сборная Казахстана, против которых мы сейчас играем, – сильные команды, у них растут хорошие ребята, развиваются по всем возрастам», – сказал Роман Ротенберг.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Советский спорт»
Ещё Монголия очень сильна.
вы вначале белорусов обыграйте) Монголия это следующий уровень)
Им,наверное,тоже правительство не разрешает с нашими играть.
Сам себя обманывает и рад
Роман серьёзно считает, что Белоруссия и Казахстан играют с его командой из-за смелости? Они же играют не со сборной России, а с Россией-25, которая вообще не понятно что и не понятно по какому праву пользуется символикой Российской Федерации
Особенно Казахстан. Они в какой лиге сейчас играют? То входят, то выходят.
А чем Беларусь сильнее?Такой же шлак 💯
Интересно в чём же дело и почему так получилось? Странные люди проживают за границей, взяли и придумали какие-то запреты для нашей страны, всё ж нормально было! Конкуренции видимо боятся, это же очевидно, Роман Борисович)
- "ну и я стату набиваю" ©
Особенно непросто сложился последний матч с Казахстаном на Кубке Первого Канала. Если бы не поддержка Стивена Сигала с трибун и не патриотическая музыка в раздевалке, неизвестно, как бы все обернулось!
Никому не интересны ваши коммерческие Лиги, в которых платить нужно родителям, чтобы мальчик Рома повесил себе на шею очередную медаль типа заслужил. Всех интересует золото ОИ и ЧМ.
Рома Шариков
Ротенберг каждый год перед ЧМ называет сборную Казахстана сильной, говорит что матчи со сборной России их хорошо подготовили, но каждый раз они там проваливаются. Прописку в элитном дивизионе сохранили - уже радость. Максимум 2 победы за турнир в 2020-х. На последнем ЧМ не получилось и вылетели только 1 победа, даже Венгрии проиграли.
