Никита Артамонов: «Ларионов напоминал, что хоккей – это театр, в котором мы должны играть роли, а болельщики наблюдать за этим. При нем заиграло много людей, которых никто не знал»

Никита Артамонов дал комментарий о работе с Игорем Ларионовым.

Нападающий «Нефтехимика » Никита Артамонов высказался о работе с тренером Игорем Ларионовым в «Торпедо ».

– Далеко не каждого главного тренера хоккеист может назвать «вторым отцом», однако вы говорили так об Игоре Ларионове. Его уход восприняли как данность?

– Лично для меня это стало шоком, однако я в тот момент играл в плей-офф ВХЛ и концентрировался на матчах, поэтому не придал этой новости особого значения.

После чемпионства с «Торпедо-Горький» написал Игорю Николаевичу теплые слова.

При нем в КХЛ заиграло очень много людей, которых до этого никто не знал. Думаю, из таких хоккеистов можно собрать отдельную команду. Этот результат говорит об умении работать с молодыми игроками, ментально настраивая их на взрослый хоккей.

Под руководством Ларионова хоккеисты не боятся играть – это очень важно.

Игорь Николаевич мог просто спросить у тебя о жизни, настроении или родителях, и ему это действительно было интересно. Он всегда говорил обращаться к нему, если у нас что-то случилось.

Такое отношение главного тренера позитивно влияет на команду. Ларионов часто напоминал нам, что хоккей – это театр, в котором мы должны играть свои роли, а болельщики наблюдать за этим, – сказал Никита Артамонов .