  • Шефер вышел на 2-е место по голам среди 18-летних защитников (14), обогнав Орра. Рекордом владеет Хаусли – 17 шайб
15

Мэттью Шефер стал вторым в истории НХЛ по голам среди 18-летних защитников.

Защитник «Айлендерс» Мэттью Шефер забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс» (2:1).

18-летний хоккеист забил 14-й гол в нынешнем сезоне.

Канадец вышел на второе место в истории лиги по голам среди 18-летних защитников, обойдя Бобби Орра (13). Рекорд НХЛ по этому показателю принадлежит Филу Хаусли (17).

Шефер также повторил достижение Владимира Малахова за «Айлендерс» – защитники забросили по 14 шайб, будучи новичками «островитян». Это второй результат в истории клуба. Рекорд принадлежит Дени Потвену (17).

Шефер набрал 36 (14+22) очков «плюс 8» в 54 матчах чемпионата в этом сезоне.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт НХЛ
15 комментариев
Стопроцентное попадание Айлендерс на драфте
Ответ genius1986okla
Стопроцентное попадание Айлендерс на драфте
очень здорово, что не повелись на хайп с местным уроженцем и фанатом Айлс с детства Хагенсом и просто взяли сильнейшего игрока, попутно удачно разменяв Добсона
Ответ *MVP*
очень здорово, что не повелись на хайп с местным уроженцем и фанатом Айлс с детства Хагенсом и просто взяли сильнейшего игрока, попутно удачно разменяв Добсона
Да, своего Макара (Бушара) нашли, осталось найти Маккинонна (МакДэвида))
Я не знаю, что должно произойти, чтобы он не взял колдера. Если только пропустит оставшуюся часть чемпионата.
Да походу вслед за Макдэвидом наконец-то появилось и лицо обороны НХЛ первой четверти 21 века. Остался вратарь

Пысы (Учитывая что он творит в 18, я думаю, он будет гораздо сильнее Макара)
Ответ Алексaндр Молодкин
Да походу вслед за Макдэвидом наконец-то появилось и лицо обороны НХЛ первой четверти 21 века. Остался вратарь Пысы (Учитывая что он творит в 18, я думаю, он будет гораздо сильнее Макара)
Первая четверть века уже прошла вроде))
Ответ Splean
Первая четверть века уже прошла вроде))
у меня сложная система))) в общем были орр и гретцки потом нидермайер и лемье/ягр, потом Уэбер/Кросби , потом ладно уж Макар/Макдэвдид /Маккинон ну и ладно будут Шефер и Селебрини))) так проще)))
да, жаль, что Ваня не получит Колдыря, но тут по делу, хотя Демидов очень хорош...
Парень бьёт все возможные рекорды, поколение последних молодых талантов просто шикарная, воистину новая эра нексванов что Селебрини что Шефер просто монстры
