Шефер вышел на 2-е место по голам среди 18-летних защитников (14), обогнав Орра. Рекордом владеет Хаусли – 17 шайб

Мэттью Шефер стал вторым в истории НХЛ по голам среди 18-летних защитников.

Защитник «Айлендерс» Мэттью Шефер забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс » (2:1).

18-летний хоккеист забил 14-й гол в нынешнем сезоне.

Канадец вышел на второе место в истории лиги по голам среди 18-летних защитников, обойдя Бобби Орра (13). Рекорд НХЛ по этому показателю принадлежит Филу Хаусли (17).

Шефер также повторил достижение Владимира Малахова за «Айлендерс » – защитники забросили по 14 шайб, будучи новичками «островитян». Это второй результат в истории клуба. Рекорд принадлежит Дени Потвену (17).

Шефер набрал 36 (14+22) очков «плюс 8» в 54 матчах чемпионата в этом сезоне.