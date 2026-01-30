Шефер вышел на 2-е место по голам среди 18-летних защитников (14), обогнав Орра. Рекордом владеет Хаусли – 17 шайб
Мэттью Шефер стал вторым в истории НХЛ по голам среди 18-летних защитников.
Защитник «Айлендерс» Мэттью Шефер забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс» (2:1).
18-летний хоккеист забил 14-й гол в нынешнем сезоне.
Канадец вышел на второе место в истории лиги по голам среди 18-летних защитников, обойдя Бобби Орра (13). Рекорд НХЛ по этому показателю принадлежит Филу Хаусли (17).
Шефер также повторил достижение Владимира Малахова за «Айлендерс» – защитники забросили по 14 шайб, будучи новичками «островитян». Это второй результат в истории клуба. Рекорд принадлежит Дени Потвену (17).
Шефер набрал 36 (14+22) очков «плюс 8» в 54 матчах чемпионата в этом сезоне.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт НХЛ
Пысы (Учитывая что он творит в 18, я думаю, он будет гораздо сильнее Макара)