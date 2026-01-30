  • Спортс
6

В НХЛ сделали 30 хет-триков в январе – новый рекорд для одного месяца. Превзойден результат декабря 1985 года

В НХЛ установлен рекорд по хет-трикам за один месяц.

Нападающий «Баффало» Алекс Так сделал хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Лос-Анджелеса» (4:1).

Этот хет-трик стал 30-м в январе в лиге – это новый рекорд для одного календарного месяца. Прошлый лучший результат был установлен в декабре 1985 года.

Хет-трики в январе также сделали Дилан Гюнтер, Остон Мэттьюс, Мика Зибанежад (дважды), Даррен Рэддиш, Павол Регенда, Тайлер Бертуцци, Джастин Сурдиф, Энтони Дюклер, Коннор Макдэвид, Александр Тексье, Павел Заха, Марат Хуснутдинов (в составе покера), Тейдж Томпсон, Николай Элерс, Райан О′Райлли, Андрей Свечников, Маркус Фолиньо, Стивен Стэмкос, Оуэн Типпет, Коул Кофилд, Мэйсон Марчмент, Эван Бушар, Брок Нелсон, Беккетт Сеннеке, Микаэль Гранлунд, Маттиас Экхольм, Расмус Далин и Трэвис Конекны.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sportsnet
