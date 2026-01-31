НХЛ. «Чикаго» уступил «Коламбусу» в единственном матче игрового дня
В НХЛ проходит матч регулярного чемпионата.
«Чикаго» уступил «Коламбусу» (2:4) в единственном матче игрового дня в регулярном чемпионате НХЛ.
НХЛ
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
Чикаго: Илья Михеев 399 игр в НХЛ, 184 очка (90 голов, 94 передачи), +33.
Коламбус: Иван Проворов 748 игр, 300 очков (82 гола, 218 передач), -16.
Егор Замула 177 матчей, 42 очка (8 голов, 34 передачи), -11.
Кирилл Марченко 264 игры, 185 очков (94 гола, 91 передача), +6.
Дмитрий Воронков 200 матчей, 112 очков (58 голов, 54 передачи), +7.
Всем побольше очков, а нам всем хороших выходных.
Значит победит Коламбус.