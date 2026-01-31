43

НХЛ. «Чикаго» уступил «Коламбусу» в единственном матче игрового дня

В НХЛ проходит матч регулярного чемпионата.

«Чикаго» уступил «Коламбусу» (2:4) в единственном матче игрового дня в регулярном чемпионате НХЛ.

43 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
📢Немного статы до начала матча, мужики:
Чикаго: Илья Михеев 399 игр в НХЛ, 184 очка (90 голов, 94 передачи), +33.
Коламбус: Иван Проворов 748 игр, 300 очков (82 гола, 218 передач), -16.
Егор Замула 177 матчей, 42 очка (8 голов, 34 передачи), -11.
Кирилл Марченко 264 игры, 185 очков (94 гола, 91 передача), +6.
Дмитрий Воронков 200 матчей, 112 очков (58 голов, 54 передачи), +7.
Всем побольше очков, а нам всем хороших выходных.
Ответ Душ Вездесущего
Всем по голу!
Значит победит Коламбус.
НХЛ! 1 матч дня в пятницу!
Ответ Serh08
Расписание составлено так, чтобы НХЛ была самой непопулярной лигой, чтобы в пятницу вечером, по завершении рабочей недели болельщики ходили на баскетбол, футбол, бейсбол, но не на хоккей. Чтобы невозможно было выбрать хоккейный матч, в принципе, по причине их полного отсутствия по пятницам на принципиальной основе. Нет матчей, и плевать лиге на болельщиков))))
Ответ TR31HK
Футбол по пятницам не играют, ну кроме праздников каких-то, а бейсбольный сезон не пересекается с хоккейным в течение пяти месяцев - так что, тут скорее больше вопросов к составителям календаря НХЛ.
1 матч в пятницу. Ну колхоз!
А я не верил, что в НХЛ копируют КХЛ
Почему всего 1 матч? Доколе
Ответ мохнатка
Ну сегодня же было аж целых 15 матчей))
Ответ sanch0s_92
В том и вопрос, не судьба сделать вчера 8 матчей, а 7 добавить к матчу сегодня, итого 8 вчера, 8 сегодня? Так сделал бы любой нормальный человек, но те существа которые график игр делают не имеют к людям похоже даже отдалённого отношения... Плохо когда один день оч большой выбор, в ущерб следующему, где его вообще нет, всего один матч...
Присоединяюсь к хору негодующих. 1 матч в пятницу. Не колхоз, а ранчо)
Ответ FaithDevotion
Зато наступила суббота- вечерние игры (по мск)
Один матч?? Так они у нас подсмотрели.
составитель календаря - лгб
Не верь глазам своим. При новом тренере Коламбус поднялся уже на 9 место. А главное - выглядит командой, способной бороться за зону ПО.
Койл первая звезда игрового дня
