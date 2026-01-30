Иван Воробьев о переходе в «Амур»: «Тигры в клетке не сидят – значит, будем идти вперед, не отсиживаться. Амурские тигры – хищники, будем идти в атаку»

Иван Воробьев объяснил фразу «Тигры в клетке не сидят» после перехода в «Амур».

Нападающий «Амура » Иван Воробьев рассказал о фразе «Тигры в клетке не сидят» после обмена из «Спартака ».

– Завирусилась цитата «Тигры в клетке не сидят» из сторис. Что за реакция у тебя была в этот момент?

– Очень хотелось играть. Наверное, последние месяцев шесть-семь морально дались мне очень тяжело.

Благодарен «Спартаку» за пройденный этап жизни, он мне был нужен. Повторюсь, тяжелое время для меня было в моральном плане: то был в первой команде, то спускался в ВХЛ. Все никак не мог получить шанс, хороший шанс в основе, и я очень рад, что в итоге такой шанс у меня появился в этом сезоне.

Надеюсь, здесь я буду более полезен.

Не хочется сказать что-то в обиду «Спартаку» – это великий клуб, многие мечтают туда попасть и играть за эту эмблему, хотел бы сказать спасибо за этот опыт, его нужно пройти.

Но сейчас у меня новый этап карьеры в Хабаровске, и я очень рад здесь оказаться.

Тигры в клетке не сидят – это значит, что мы будем идти вперед, не будем отсиживаться. Амурские тигры – это хищники, так что мы будем идти в атаку, в нападение, – сказал Иван Воробьев .