Овечкин догнал Гретцки по очкам за один клуб – у них по 1669. Лемье набрал 1723 балла за «Питтсбург», рекорд у Хоу – 1809 за «Детройт»
Александр Овечкин догнал Уэйна Гретцки по очкам за один клуб.
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта» (4:3 Б).
Российский хоккеист набрал 1669 очков за «Кэпиталс» и повторил результат Уэйна Гретцки по очкам за один клуб. Канадец набрал столько же баллов в составе «Эдмонтона».
Больше результативных действий за одну команду имеют Марио Лемье (1723 очка, «Питтсбург»), Сидни Кросби (1744 очка, «Питтсбург»), Стив Айзерман (1755 очков, «Детройт») и Горди Хоу (1809 очков, «Детройт»).
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт НХЛ
Кросби их обойдёт.