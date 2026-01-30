  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Овечкин догнал Гретцки по очкам за один клуб – у них по 1669. Лемье набрал 1723 балла за «Питтсбург», рекорд у Хоу – 1809 за «Детройт»
116

Овечкин догнал Гретцки по очкам за один клуб – у них по 1669. Лемье набрал 1723 балла за «Питтсбург», рекорд у Хоу – 1809 за «Детройт»

Александр Овечкин догнал Уэйна Гретцки по очкам за один клуб.

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта» (4:3 Б).

Российский хоккеист набрал 1669 очков за «Кэпиталс» и повторил результат Уэйна Гретцки по очкам за один клуб. Канадец набрал столько же баллов в составе «Эдмонтона».

Больше результативных действий за одну команду имеют Марио Лемье (1723 очка, «Питтсбург»), Сидни Кросби (1744 очка, «Питтсбург»), Стив Айзерман (1755 очков, «Детройт») и Горди Хоу (1809 очков, «Детройт»).

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт НХЛ
logoЭдмонтон
logoУэйн Гретцки
logoАлександр Овечкин
logoНХЛ
logoВашингтон
logoПиттсбург
logoДетройт
logoМарио Лемье
logoГорди Хоу
logoСидни Кросби
logoСтив Айзерман
116 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Сидни Кросби надолго рекорд, если побьёт.
Ответ Serik86
Сидни Кросби надолго рекорд, если побьёт.
Да. Ему хоть какой-то рекорд надо)))
Впереди две легенды Детройта.
Кросби их обойдёт.
Ответ Кагов
Впереди две легенды Детройта. Кросби их обойдёт.
Без травм - легко и скоро
Если продлит контракт на два сезона, то может побороться за второе место, а первым скорее всего будет Кросби. В будущем Макдэвид может побороться, если конечно останется в Эдмонтоне.
Ответ Серж Кэпиталс
Если продлит контракт на два сезона, то может побороться за второе место, а первым скорее всего будет Кросби. В будущем Макдэвид может побороться, если конечно останется в Эдмонтоне.
За второе вряд ли - это ещё 20 очков в этом сезоне нужно набрать и по 60 в оставшихся. Но за третье вполне
В этой номинации Овечкин первым не будет
Ответ Ми Ша
В этой номинации Овечкин первым не будет
Порадуйся
Ответ Ми Ша
В этой номинации Овечкин первым не будет
Жизнь покажет .
Комментарий удален пользователем
Ответ Кагов
Комментарий удален пользователем
Зачем? Какая глупость.
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
НХЛ. «Вашингтон» сыграет с «Филадельфией», «Тампа» против «Баффало», «Айлендерс» примут «Питтсбург», «Эдмонтон» встретится с «Торонто»
вчера, 22:55
«Клюшку с автографом Овечкина получил прямо из его рук – это было незабываемо». Истории хоккеистов КХЛ
вчера, 22:00Спецпроект
Никитин об Олимпиаде: «Хоккей в основном в записи смотрю. Это спокойнее и без эмоций, не переживаешь. Тройка фаворитов понятна – Канада, США и Швеция»
вчера, 21:59
Пономарев об «Авангарде»: «Мы – наш главный соперник. Ощущение, что у нас есть альтер эго «Алик», он проявляется и игра идет наперекосяк»
вчера, 21:24
Ларионов о 4:3 с «Динамо» Минск: «СКА нужна была самоотдача, взаимовыручка, характер. Надеюсь, мы на правильном пути. Эта победа дает уверенность каждому игроку, что завтра будет другой день»
вчера, 21:13
Ги Буше: «Проблема «Авангарда» в том, что против лидеров мы полностью заряжены, а в матчах против тех, кто ниже, иногда отходим от своей игры. Стараемся это исправить через работу»
вчера, 20:48
Василевский о прозвище Большой кот: «Я люблю кошек, я большой. Джирарди и Коберн начали называть меня так, и прозвище прижилось. Мне оно нравится»
вчера, 20:41
Ларионов о прерванной серии из 7 поражений: «Попадаешь в эмоциональную яму, когда должен найти силы, подход к каждому игроку. Рад, что последние 2 матча провели на хорошем уровне»
вчера, 20:22
Сирелли пропустит Олимпиаду-2026 из-за травмы, Беннетт заменит его в сборной Канады
вчера, 20:11
Никитин об игре ЦСКА: «Рано говорить, что у нас рост команды. По шажочкам парни учатся выигрывать матчи, которые тяжело складываются»
вчера, 19:53
Ко всем новостям
Последние новости
Ги Буше: «Маклауд прогрессирует от матча к матчу. Он был вдохновляющим примером для партнеров в игре с «Шанхаем», классно отрабатывает и в обороне, и в атаке»
вчера, 21:48
Тренер «Сочи» Михайлов об 1:3 от ЦСКА: «Играли с душой, создавали моменты. По самоотдаче и содержанию к ребятам вопросов нет»
вчера, 21:37
Квартальнов о поражениях «Динамо» Минск: «Где-то мы что-то проспали, январь – не в нашу пользу. Всем линиям нужно было добавлять. Но через работу выберемся»
вчера, 20:58
Сушинский об ОИ: «Золотые медали возьмут либо канадцы, либо американцы, либо шведы, либо чехи, либо финны. Стандартный список, других серьезных претендентов не вижу»
вчера, 19:10
Миллер о Кубке Гагарина: «У «Ак Барса» хорошие шансы, классный состав, каждая пятерка опасна. Наша главная сила – не пропускаем много. Весь сезон держим определенную планку»
вчера, 18:46
Десятков о 2:3: «Гол «Металлурга» в свои ворота вселил в ребят кураж, раскрепостил. Но нельзя столько удаляться с соперником, который претендует минимум на финал Кубка Гагарина»
вчера, 18:35
Демченко пропустил 3 шайбы к 27-й минуте матча со СКА и был заменен на Фукале
вчера, 17:41
Рябыкин о Козлове во главе «Динамо»: «Слава был авторитетным игроком. Сомневаюсь, что ему может не хватить опыта. Он много лет был помощником, из него получится хороший главный тренер»
вчера, 17:33
Генменеджер «Ак Барса»: «Видим в Арефьеве большую перспективу. Считаем, что при правильном развитии он станет одним из ведущих вратарей КХЛ»
вчера, 16:58
Митчелл Миллер: «НХЛ остается мечтой, мне хотелось бы поиграть в Америке. Но пока я в «Ак Барсе», буду делать все, чтобы выиграть Кубок Гагарина»
вчера, 16:16
Рекомендуем