Кучеров вышел на 2-е место по голам в истории «Тампы» (384), опередив Лекавалье. Стэмкос лидирует с 555 шайбами

Никита Кучеров стал вторым в истории «Тампы» по голам.

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров вышел на второе место в истории клуба по количеству голов.

Россиянин забил и сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега » (4:1).

Этот гол стал 384-м в 851 игре для Никиты в регулярках лиги. Кучеров стал вторым в истории «Лайтнинг», опередив Винсента Лекавалье (383 гола в 1037 матчах).

Лидером является Стивен Стэмкос – 555 голов в 1082 матчах. Канадец с 2024 года выступает за «Нэшвилл».