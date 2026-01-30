Кучеров вышел на 2-е место по голам в истории «Тампы» (384), опередив Лекавалье. Стэмкос лидирует с 555 шайбами
Никита Кучеров стал вторым в истории «Тампы» по голам.
Нападающий «Тампы» Никита Кучеров вышел на второе место в истории клуба по количеству голов.
Россиянин забил и сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега» (4:1).
Этот гол стал 384-м в 851 игре для Никиты в регулярках лиги. Кучеров стал вторым в истории «Лайтнинг», опередив Винсента Лекавалье (383 гола в 1037 матчах).
Лидером является Стивен Стэмкос – 555 голов в 1082 матчах. Канадец с 2024 года выступает за «Нэшвилл».
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: сайт рекордов НХЛ
Стемкос мог ещё как минимум пару сезонов пофиерить за Тампу.Хороший игрок
Мог но не феерил
Стамескину карьеру поломали травмы, если бы Кучеров застал бы без последствий травм, то наверняка он сейчас штурмовал бы отметку 800.
